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Doyasıya eğlence: İranlılar Kurban Bayramı'nı Van'da geçiriyor!

İranlı turistler Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Van’a geldi. ‘Boya ve Su Festivali’ne katılan turistler eğlencenin tadını çıkardı.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Van’a gelen İranlı turistler, ‘Boya ve Su Festivali’nde doyasıya eğlendi.

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Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor.

Kurban Bayramı nedeniyle Van’a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen ‘Boya ve Su Festivali’ne katıldı.

Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde rengarenk hale gelen İranlılar, daha sonra Van Gölü’nün serin sularına kendilerine bıraktı.

Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Sami Tatan, "İranlılar eğlenmek için ilimize geliyorlar.

Biz de boya festivalini Van’a getirdik. Onlar da çok sevdiler. Şu anda yaklaşık 2 bin kişi var.

Anahtar Kelimeler:
Van İran
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