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  4. DSP Eski Genel Başkanı Masum Türker'in 'İnci Taneleri' yorumu canlı yayında kahkahalara neden oldu! "Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?"

DSP Eski Genel Başkanı Masum Türker'in 'İnci Taneleri' yorumu canlı yayında kahkahalara neden oldu! "Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.01.2024 14:32 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisi yayınlanmadan önce sosyal medyada gündem yaratmayı başarmıştı. Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyayı adeta sallamıştı. İlk bölümüyle ekrana gelen dizi için bir yorum da DSP Eski Genel Başkanı Masum Türker'den geldi. Türker'in "Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?" yorumu stüdyoda kahkahalarla karşılandı.

İnci Taneleri dizisi yayın hayatın başlamadan önce Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakterinin pavyon dansı ve elbisesiyle sosyal medyada adından söz ettirmeyi başarmıştı. dün gece yayın hayatına başlayan dizi büyük ilgi görürken Hande Fırat'ın Gece Görüşü isimli programa konuk olan DSP Eski Genel Başkanı Masum Türker'in 'İnci Taneleri' yorumu gündem oldu.

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Eski Başbakan Bülent Ecevit'in döneminde ekonomi bakanlığı yapan ve DSP Eski Genel Başkanı olan Masum Türker, konuk olduğu programda İnci Taneleri dizisinin konusun açılması üzerine "Payvonda böyle güzel kadınlar mı var?" dedi.

Eski bakanın sözlerinin ardından stüdyoda kahkaha tufanı yaşanırken sunucu Hande Fırat, eski bakanın sözlerine bir süre gülmekten cevap verdi. Programın bir diğer konuğu ise eski bakanın sözlerine gülerek cevap verirken, "Bakanım i love you " dedi.

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