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Dua Lipa neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

18.08.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü genç şarkıcı Dua Lipa, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraflarla şaşkınlık yarattı. Dua Lipa’nın tığ işi minicik bikinisiyle hayal gücüne çok az şey bırakan fotoğrafları çok kısa sürede dört milyondan fazla beğeni topladı.

Müzik dünyasının önce çıkan isimlerinden biri olan Dua Lipa, peş peşe yayınladığı şarkılarıyla listelerin zirvesinden inmiyor. Genç şarkıcı son günlerde Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

DUA LİPA, INSTAGRAM'A DAMGA VURDU

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki yangınlara destek olmak için sosyal medya hesabında paylaşım yapan güzel şarkıcı Dua Lipa, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarıyla gündeme damga vurdu.
Ailesi ve sevgilisi Anwar Hadid ile beraber Arnavutluk'ta tatil yaptıktan sonra rotayı Ibiza’ya çeviren Dua Lipa, havuz başı keyfinden çektiği kareleri Instagram hesabından paylaştı.
25 yaşındaki sanatçı tığ işi bikinisiyle havuz başından farklı farklı pozlar verdi. Genç şarkıcının minik bikinisi görenleri bir hayli şaşırttı.
Arkadaşlarıyla birlikte her anını paylaşan Dua Lipa’nın fotoğraflarına hem yorum hem beğeni yağdı. Dünyaca ünlü isimler Dua Lipa’nın bu tercihini çok beğenirken, şarkıcının takipçileri fotoğraflara çok kısa sürede dört milyondan fazla beğeni yağdırdı.
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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa Instagram
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