Dua Lipa neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Müzik dünyasının önce çıkan isimlerinden biri olan Dua Lipa, peş peşe yayınladığı şarkılarıyla listelerin zirvesinden inmiyor. Genç şarkıcı son günlerde Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Arkadaşlarıyla birlikte her anını paylaşan Dua Lipa’nın fotoğraflarına hem yorum hem beğeni yağdı. Dünyaca ünlü isimler Dua Lipa’nın bu tercihini çok beğenirken, şarkıcının takipçileri fotoğraflara çok kısa sürede dört milyondan fazla beğeni yağdırdı.