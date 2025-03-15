ABD'nin konuştuğu Türk cinayeti hakkında yeni gelişme! Kız arkadaşının cesedini 20 gün evinde saklamıştı...

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, 24 yaşındaki Türk asıllı Serkan Akçılad, kız arkadaşını 12 yerinden bıçaklayarak öldürmekle suçlanıyor. Akçılad, cinayetin ardından cesedi 20 gün boyunca dairesinde sakladı. 27 Şubat’ta, Milwaukee Polis İdaresi’ne giderek cinayeti itiraf etti ve cesedin dairesinde bulunduğunu bildirdi. Olay yerine giden polis, cesedin çürümeye başladığını ve başının altına bir yastık yerleştirildiğini tespit etti.

FARK EDİLMESİN DİYE AİLESİNE MESAJ ATMIŞ

Polis, dairede yaptığı aramalarda kanlı kıyafetler, temizlik malzemeleri ve kayıp bıçaklar buldu. Ayrıca, Akçılad’ın aracında cinayet günü temizlik malzemeleri aldığına dair fişler bulundu. Akçılad, cinayeti başta kız arkadaşının kendisine yaptığı bir şaka olarak düşündüğünü, cesedin soğuduğunu fark ettikten sonra intihara teşebbüs ettiğini ifade etti. Ayrıca, kız arkadaşının ölümünü ailesine bildirmeyip, mağdurun Türkiye'deki ailesine "iyi" olduğunu belirten mesajlar attığı ortaya çıktı.

ÖN DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Akçılad, taksirle adam öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. Ön duruşma 19 Mart'a planlandı. Akçılad henüz bir savunma yapmadı. Akçılad'ı temsil eden avukat ise yorum talebine yanıt vermedi.