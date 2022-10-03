Düğün gecesi hastanede bitti! Geline serenat yapmak isterken damat bir anda kendisini yerde buldu

Avustralya’nın Sidney kentinde gerçekleşen bir düğün töreni talihsiz bir kazayla sona erdi. Damat arkadaşlarıyla birlikte dans ettiği sırada bir anda kendisini yerde buldu. O anlarda damat dirseğini kırarken durumu geline bildirdi. Damat Adam Quinn acı içinde kıvranırken gelin konuklara hiçbir şey söylemeden yeni eşini mekanın arka kapısından dışarı çıkartarak hastaneye götürdü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Helen’in gönderisi kısa sürede popüler olmayı başardı.
“HASTALIKTA SAĞLIKTA”
Damadı acil servise götüren gelin onun yanına gelinliğiyle uzandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gelin Helen sosyal medya paylaşımına, “Hastalıkta sağlıkta düğün günü” notunu ekledi.
Kameraman Tom Healy, resepsiyon sırasında dans pistinde yaşanan heyecan verici kaymayı kameraya alarak korku anını kaydetti. Yerel bir haber sitesi olan 7News’e konuşan gelin, “Benim yanıma geldi ve bir hayalet gibi yüzü bembeyazdı. Bana kolunun kırıldığını düşündüğünü söyledi. Düğün mekanının arkasından gizlice çıktık.” dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum