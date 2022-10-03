Düğün gecesi hastanede bitti! Geline serenat yapmak isterken damat bir anda kendisini yerde buldu

Avustralya’nın Sidney kentinde gerçekleşen bir düğün töreni talihsiz bir kazayla sona erdi. Damat arkadaşlarıyla birlikte dans ettiği sırada bir anda kendisini yerde buldu. O anlarda damat dirseğini kırarken durumu geline bildirdi. Damat Adam Quinn acı içinde kıvranırken gelin konuklara hiçbir şey söylemeden yeni eşini mekanın arka kapısından dışarı çıkartarak hastaneye götürdü. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Helen’in gönderisi kısa sürede popüler olmayı başardı.