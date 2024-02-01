Düğünden sonraki ilk gecelerini paylaştı! Damadın ağladığı anlar viral oldu... "Annemi özledim"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü TikTok'ta çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı. Düğünün sonrasında evde ilk anlarını geçiren Endonezyalı bir çiftin paylaşımı viral oldu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde damadın bir köşede sessizce ağladığı görüldü. Gözyaşlarını silen damat daha sonrasında yorulduğu için yatağa uzandı.
Gelin damadın ağlama krizinin sona ermesinden sonra ağlamasının nedenini sorduğunda ise genç adamdan, "Annemi özledim. Tek çocukla evlilik böyledir" cevabını aldı.
Görüntüler sosyal medyada 2 milyonu aşkın izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Acele edin ve onu annesinin yanına gönderin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle ağlaması gerçekten tahammül edilemez bir durum" yorumunu yaptı.