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    4. Düğünün ortasında geline tekme atarak yere düşürdü! Davetlilerden kimse bir şey yapmadı... "Eski sevgilisinden mesaj aldım"

    Düğünün ortasında geline tekme atarak yere düşürdü! Davetlilerden kimse bir şey yapmadı... "Eski sevgilisinden mesaj aldım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 14:02 | Son Güncelleme:
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    Çin'de gerçekeleşen bir düğün töreni ilginç anlara sahne oldu. Sadece 1 aydır tanışan bir çift evlenmeye karar verdi. Ancak gelinin eski sevgilisinin düğün gününde damada mesaj atması işleri karıştırdı. Adam gelinin hamile olduğunu eski sevgilisinin mesajından öğrenince davetlilerin gönü önünde geline tekme attı. Düğün davetlileri o anları hiçbir şey yapmadan sadece izledi.

    Çin'deki bir düğünde töreni sırasında kaydedilen görüntüler yerel basında geniş yankı uyandırdı. Düğün gününde damat gelinin eski sevgilisinden gelen mesaj üzerine sinirlerine hakim olamadı. Gelinin eski sevgilisi damadı baba olacağı için tebrik ederken damat hamilelik haberini öğrenince aldatıldığını düşünerek duruma tepki gösterdi.

    Kesfet

    HERKESİN İÇİNDE TEKME ATTI

    Gelin ve damat davetlilerin gözü önünde hamilelik konusuna dair yüzleşmek zorunda kaldı. Bu sırada düğünün videosunu çekmek için hazır bulunan ekip anbean o anları kaydetmeye devam etti.

    Damat çocuğun kendisinden olduğunu söylemesine rağmen geline inanmadı ve davetlilerin gözü önünde geline tekme atarak yere düşmesine neden oldu.

    Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı kamera ve damat ile gelinin üzerinde bulunan mikrofon nedeniyle görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin düğün
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