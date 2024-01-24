Düğünün ortasında geline tekme atarak yere düşürdü! Davetlilerden kimse bir şey yapmadı... "Eski sevgilisinden mesaj aldım"

Çin'deki bir düğünde töreni sırasında kaydedilen görüntüler yerel basında geniş yankı uyandırdı. Düğün gününde damat gelinin eski sevgilisinden gelen mesaj üzerine sinirlerine hakim olamadı. Gelinin eski sevgilisi damadı baba olacağı için tebrik ederken damat hamilelik haberini öğrenince aldatıldığını düşünerek duruma tepki gösterdi.
Gelin ve damat davetlilerin gözü önünde hamilelik konusuna dair yüzleşmek zorunda kaldı. Bu sırada düğünün videosunu çekmek için hazır bulunan ekip anbean o anları kaydetmeye devam etti.
Damat çocuğun kendisinden olduğunu söylemesine rağmen geline inanmadı ve davetlilerin gözü önünde geline tekme atarak yere düşmesine neden oldu.
Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı kamera ve damat ile gelinin üzerinde bulunan mikrofon nedeniyle görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.