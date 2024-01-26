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    4. Düğününden sadece 8 ay sonra aldatıldığını öğrendi! Çiçeği burnunda gelinin ihanet sözleri çok konuşuldu... "Senin hatan sıkıcısın"

    Düğününden sadece 8 ay sonra aldatıldığını öğrendi! Çiçeği burnunda gelinin ihanet sözleri çok konuşuldu... "Senin hatan sıkıcısın"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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    Shannon isimli bir kadın düğünden sadece 8 ay sonrasında kocasının kendisini aldattığını öğrenince yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyadan paylaştı. Çiçeği burnunda gelin kocasının cep telefonunun incelediğinde sadakatsiz olduğunu keşfettiğini ve onunla yüzleştiğinde verdiği tepkiyle tamamen şaşkına döndüğünü söyledi.

    Sosyal medyada paylaşım yapan Shannon isimli bir kadın düğününden sadece 8 ay sonrasında kocasının kendisini aldattığını söyleyerek duruma tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı. 'Kocamla yüzleşip onun ilişkisini keşfettim' başlığıyla yaptığı paylaşımıyla Shannon sosyal medyanın ilgisini üzerine topladı.

    Kesfet

    "NE BEKLİYORDUN?"

    Kocasının cep telefonunu alarak otoparkta mesajlarını okuduğunu söyleyeren Shannon, "Kocamın ilişkisini cep telefonunu alarak otoparkta mesajlarını okuduğumda öğrendim. Onunla yüzleştiğimde bana 'Ne bekliyordun?' dedi. Sonra bunu yapmasının benim hatam olduğunu, sıkıcı olduğumu söyledi. Gözümün önünde bana ihanet etmeye devam edince boşanmaya kadar verdim" diye konuştu.
    Yaşadığı travmatik evlilik ve boşanma döneminin sonrasında kendisini uzun bir süre boyunca toplamak için uğraştığını söyleyen Shannon, "En azından şimdi daha mutluyum. Ayrılığımız ilk zamanlarda benim için çok zordu ama çok huzurluyum ve şimdi onsuz hayat muhteşem." dedi.
    TikTok paylaşımı kısa sürede 700 bini aşkın izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bie bölümü Shannon'ın hikayesiyle empati kurarak onu destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, "Eski eşin narsist gibi geldi. Daha iyisini hak ediyorsun. Ondan kurtulduğun için mutlu olmalısın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aldatılmayı asla kabul etmeyin. Bunu yine yapacaktır." yorumunu ekledi.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya aldatmak ihanet
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