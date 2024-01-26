Düğününden sadece 8 ay sonra aldatıldığını öğrendi! Çiçeği burnunda gelinin ihanet sözleri çok konuşuldu... "Senin hatan sıkıcısın"

Sosyal medyada paylaşım yapan Shannon isimli bir kadın düğününden sadece 8 ay sonrasında kocasının kendisini aldattığını söyleyerek duruma tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı. 'Kocamla yüzleşip onun ilişkisini keşfettim' başlığıyla yaptığı paylaşımıyla Shannon sosyal medyanın ilgisini üzerine topladı.



"NE BEKLİYORDUN?"

Kocasının cep telefonunu alarak otoparkta mesajlarını okuduğunu söyleyeren Shannon, "Kocamın ilişkisini cep telefonunu alarak otoparkta mesajlarını okuduğumda öğrendim. Onunla yüzleştiğimde bana 'Ne bekliyordun?' dedi. Sonra bunu yapmasının benim hatam olduğunu, sıkıcı olduğumu söyledi. Gözümün önünde bana ihanet etmeye devam edince boşanmaya kadar verdim" diye konuştu.

Yaşadığı travmatik evlilik ve boşanma döneminin sonrasında kendisini uzun bir süre boyunca toplamak için uğraştığını söyleyen Shannon, "En azından şimdi daha mutluyum. Ayrılığımız ilk zamanlarda benim için çok zordu ama çok huzurluyum ve şimdi onsuz hayat muhteşem." dedi.