Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! Enkaz altında ‘Son videom’ diyerek çekmişti... “Bir ulusun kalbini fethetti”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezinde meydana gelen depremler 10 ili yerle bir etti. Depremin en çok hissedildiği illerden biri olan Adıyaman’da yaşayan Taha Erdem 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesi’ndeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı'nın enkazının altında kalmıştı. Enkazın altında çektiği videoyla Türkiye basınında dikkatleri çeken Erdem’in hikayesi bu kez İngiliz basınında manşetlerindeki yerini aldı.
2 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARTILDI
Kahramanmaraş merkezli sabah 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan 17 yaşındaki Taha Erdem binadakilerin çığlıklarıyla uyandığını söylemişti. Uyandığında enkaz yığının altında olduğunu belirten Erdem ayağı sıkıştığı için kıpırdamıyordu. Kurtulamayacağını düşündüğü için enkazın altında artçı depremler devam ederken Erdem ‘Son videom’ diyerek bri video çekmişti. Depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla göçükten çıkartılan Erdem’in sağlık durumunun iyi olduğu ve annesi ile babasının da enkazdan sağ olarak kurtarıldığı belirtilmişti. İngiliz basını Erdem’in hikayesini manşetlerine taşıdı.
SİNGAPUR DA MANŞETİNE TAŞIDI
Singapur merkezli CNA, gencin depremden saatler sonra ailesi ve çevredekilerin yardımı ile enkazdan çıkarıldığını yazdı.
“DOKUNAKLI BİR VİDEO ÇEKTİ”
İngiliz kaynaklı Dail Maily gazetesi Erdem’in mucize kurtuluş hikayesini “Türk genci, saatler sonra canlı çıkarılmadan önce enkazdan duygusal bir veda videosuyla bir ulusun kalbini fethediyor" başlığı ile okurlarına duyurdu. "Neredeyse kesin bir ölümle karşı karşıya kalan Taha, telefonuna dokunaklı bir video çekti" diyen İngiliz gazete gencin kurtarılmasının pek çok mucizeye ilham olduğunu yazdı.
KANADA’DA DA GÜNDEM OLDU
Kanada merkezli Toronto Sun, Erdem’in hikayesini anlattığı haberinde depremzedenin ailesiyle birlikte çadır kentlerinden birine yerleştiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunun bilgisini paylaştı.
“DİĞER İNSANLARIN ÇIĞLIKLARI DUYULUYOR”
Voice of America haberinde ise “Türk genci depremin vurduğu apartmanında ‘son anları’ filme aldı” başlığını tercih etti. Gazere haberinde ise, “Son sözlerini söylediğine inanan bir genç için olağanüstü bir dayanıklılık ve cesaret göstererek, aldığı yaraları listeliyor, pişmanlıklarından ve hayatta kalırsa yapmayı umduğu şeylerden bahsediyor. Video sırasında mahsur kalan diğer insanların çığlıkları duyuluyor." ifadelerine yer verildi.