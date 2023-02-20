Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! Enkaz altında ‘Son videom’ diyerek çekmişti... “Bir ulusun kalbini fethetti”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezinde meydana gelen depremler 10 ili yerle bir etti. Depremin en çok hissedildiği illerden biri olan Adıyaman’da yaşayan Taha Erdem 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesi’ndeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı'nın enkazının altında kalmıştı. Enkazın altında çektiği videoyla Türkiye basınında dikkatleri çeken Erdem’in hikayesi bu kez İngiliz basınında manşetlerindeki yerini aldı.

2 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Kahramanmaraş merkezli sabah 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan 17 yaşındaki Taha Erdem binadakilerin çığlıklarıyla uyandığını söylemişti. Uyandığında enkaz yığının altında olduğunu belirten Erdem ayağı sıkıştığı için kıpırdamıyordu. Kurtulamayacağını düşündüğü için enkazın altında artçı depremler devam ederken Erdem ‘Son videom’ diyerek bri video çekmişti. Depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla göçükten çıkartılan Erdem’in sağlık durumunun iyi olduğu ve annesi ile babasının da enkazdan sağ olarak kurtarıldığı belirtilmişti. İngiliz basını Erdem’in hikayesini manşetlerine taşıdı.