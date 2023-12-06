Dünya'dan tam 60 kat daha büyük! Güneş'te açılan karanlık delik gündem oldu... 24 saatte 800 kilometre genişledi, radyoaktif dalgalar Dünya'ya yayılıyor

Koronal delik olarak bilinen dev karanlık bölgenin 2 Aralık'ta yıldızın ekvatorunun yakınında şekillendiği ve 24 saat içinde yaklaşık 800 bin kilometre genişliğe ulaştığı ve böylesinin daha önce görülmediği tahmin ediliyor. Spaceweather ve livescience'da yer alan haberlere göre; oluşan karanlık bölge 4 Şubat'tan bu yana doğrudan Dünya'ya dönük.