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    4. Dünya'dan tam 60 kat daha büyük! Güneş'te açılan karanlık delik gündem oldu... 24 saatte 800 kilometre genişledi, radyoaktif dalgalar Dünya'ya yayılıyor

    Dünya'dan tam 60 kat daha büyük! Güneş'te açılan karanlık delik gündem oldu... 24 saatte 800 kilometre genişledi, radyoaktif dalgalar Dünya'ya yayılıyor

    06.12.2023 16:25 | Son Güncelleme:
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    Güneş'in Dünya'ya bakan yüzeyinde devasa büyüklükte bir karanlık delik açıldı. Bilim insanlarının gözlemlediği karanlık deliğin dünyadan tam 60 kat daha büyük olduğu belirtiliyor. Sadece 24 saatte 800 bin kilometre genişliğe ulaşan delikten doğrudan Dünya'ya doğru radyoaktif dalgalar yayıyor. NASA, Güneş'in şu anda hareketli bir dönemden geçtiğini belirtirken, bilim insanları Güneş'in bu döngüsünün beklenenden hareketli geçeceğine inanıyor.

    Güneş'te oluşan dev karanlık delik gündem yarattı. Güneş'in Dünya'ya bakan yüzeyinde devasa büyüklükte karanlık bir delik açıldığı belirtilirken, açılan karanlık delikten Dünya'ya doğru radyoaktif dalgalar yayılıyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre deliğin boyutu ise 60 Dünya büyüklüğünde.

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    Koronal delik olarak bilinen dev karanlık bölgenin 2 Aralık'ta yıldızın ekvatorunun yakınında şekillendiği ve 24 saat içinde yaklaşık 800 bin kilometre genişliğe ulaştığı ve böylesinin daha önce görülmediği tahmin ediliyor. Spaceweather ve livescience'da yer alan haberlere göre; oluşan karanlık bölge 4 Şubat'tan bu yana doğrudan Dünya'ya dönük.

    Uzmanlar, söz konusu geçici deliklerin Güneş'teki manyetizmanın aniden değişmesiyle meydana geldiğini ve yıldızın üst yüzeyindeki radyoaktif plazmanın uzay boşluğuna fırlatılmasına neden olduğunu belirtiyor.

    Bu da radyoaktif plazma parçacıklarının uzayda yol alarak Dünya'ya ulaşmasına neden olurken, parçacıklar da Güneş fırtınası olarak isimlendiriliyor.

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    Son olarak Mart ayında ortaya son koronal delik, Dünya'da son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınasına neden olmuştu.

    Yeni deliğin ne kadar süre duracağı bilinmezken, koronal deliklerin 27 günden daha uzun süre dayandığı görülmüştü.

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    Anahtar Kelimeler:
    Dünya Güneş
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