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Dünya Galatasaray'ı konuşuyor... Ankaragücü maçının ardından manşetler Sarı-Kırmızı! İşte şampiyonluğun yankıları

30.05.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu resmen ilan etti. Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutlarken, Sarı-Kırmızılılar'ın bu başarısı Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte Galatasaray'ın şampiyonluğunun dünyadaki yankıları.

Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Ligin 36. haftasında deplasmanda oynadığı Ankaragücü mücadelesinde rakibini 4-1 mağlup ederken, şampiyonluğunu ilan etti.

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Sarı-Kırmızılılar son olarak 2018-19 sezonunda şampiyonluk kupasına uzanırken 23. kez şampiyonluk kupasına uzanmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu şampiyonluğu yurt içinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, bu şampiyonluk yurt dışında da büyük yankı uyandırdı.

İŞTE ŞAMPİYONLUĞUN AVRUPA'DAKİ YANKILARI:

REUTERS (İNGİLTERE)

REUTERS (İNGİLTERE)

GALATASARAY 23. LİG ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ!

MUNDOALBICELESTE (İNGİLTERE)

MUNDOALBICELESTE (İNGİLTERE)

ICARDI 2 GOL ATTI, GALATASARAY SÜPER LİG ŞAMPİYONU OLDU!

LE FIGARO (FRANSA)

LE FIGARO (FRANSA)

GALATASARAY TÜRKİYE'DE 23. ULUSAL ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI!

RMC SPORT (FRANSA)

RMC SPORT (FRANSA)

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU, ICARDI ŞAMPİYONLUK MAÇINDA İKİ GOL ATTI!

LA VENIR (İTALYA)

LA VENIR (İTALYA)

GEÇ OLMASI HİÇ OLMAMASINDAN İYİDİR: 15 YILLIK BEKLEYİŞİN ARDINDAN DRIES MERTENS ŞAMPİYON!

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