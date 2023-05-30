Dünya Galatasaray'ı konuşuyor... Ankaragücü maçının ardından manşetler Sarı-Kırmızı! İşte şampiyonluğun yankıları

Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Ligin 36. haftasında deplasmanda oynadığı Ankaragücü mücadelesinde rakibini 4-1 mağlup ederken, şampiyonluğunu ilan etti.

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Sarı-Kırmızılılar son olarak 2018-19 sezonunda şampiyonluk kupasına uzanırken 23. kez şampiyonluk kupasına uzanmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu şampiyonluğu yurt içinde büyük bir coşkuyla kutlanırken, bu şampiyonluk yurt dışında da büyük yankı uyandırdı.

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