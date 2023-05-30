Mauro Icardi'den şampiyonluk maçının ardından transfer açıklaması! "Önümüzdeki sezon takımda kalacak mısın?"

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözüldü. Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Süper Lig'deki performansıyla takımını sırtlayan ve Ankaragücü karşısında oynanan şampiyonluk maçında attığı iki golle yıldızlaşan Arjantinli yıldız Mauro Icardi Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖZEL BİR SEZON"

Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu." sözlerini kullandı.

DERBİ SÖZLERİ...

Hafta sonunda oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan Icardi, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim." dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ SEZON KALACAK MISIN?'

Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." diyerek açıklamalarını tamamladı.



