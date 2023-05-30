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Mauro Icardi'den şampiyonluk maçının ardından transfer açıklaması! "Önümüzdeki sezon takımda kalacak mısın?"

30.05.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da bu başarıda büyük pay sahibi olan Mauro Icardi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Arjantinli yıldız, 'Takımda kalacak mısın?' sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Mauro Icardi'den şampiyonluk maçının ardından transfer açıklaması! "Önümüzdeki sezon takımda kalacak mısın?"
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözüldü. Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Süper Lig'deki performansıyla takımını sırtlayan ve Ankaragücü karşısında oynanan şampiyonluk maçında attığı iki golle yıldızlaşan Arjantinli yıldız Mauro Icardi Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖZEL BİR SEZON"

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Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu." sözlerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
Galatasaray'da Icardi tarih yazıyor! Galatasaray'da Icardi tarih yazıyor!

DERBİ SÖZLERİ...

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Hafta sonunda oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan Icardi, "Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim." dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ SEZON KALACAK MISIN?'

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Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya ise Icardi, "PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." diyerek açıklamalarını tamamladı.


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