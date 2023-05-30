Galatasaray Ankaragücünü yendi, şampiyonluğunu ilan etti! Okan Buruk maç sonu duygusal anlar yaşadı... İşte ilk sözleri

Galatasaray ligin 36. haftasında başkent Ankara'da Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı camiada büyük bir sevinç yaşanırken Okan Buruk karşılaşmanın ardından oldukça duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Şampiyonluğun ardından konuşan Buruk "Çok duygusal anlar yaşıyorum. Galatasaray teknik direktörü olarak ilk sezonumda şampiyonluk yaşıyorum. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz umarım önümüzdeki sezon da devam gelir." dedi.

DERBİ SÖZLERİ...

Hedeflerinin derbiyi kazanarak ligi noktalamak olduğunu söyleyen Okan Buruk "Çok farklı bir duygu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, bana nasip oldu inanılmaz büyük bir mutluluk çok duygusal anlar yaşıyorum. Kutlama taraftarımızın hakkı inşallah ligi derbiyi de kazanarak bitireceğiz hedefimiz bu" ifadelerini konuştu.

