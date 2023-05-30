SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Ankaragücünü yendi, şampiyonluğunu ilan etti! Okan Buruk maç sonu duygusal anlar yaşadı... İşte ilk sözleri

Galatasaray Ankaragücünü yendi, şampiyonluğunu ilan etti! Okan Buruk maç sonu duygusal anlar yaşadı... İşte ilk sözleri

30.05.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup ederek şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından oldukça duygusal anlar yaşadı. İşte detaylar...

Galatasaray Ankaragücünü yendi, şampiyonluğunu ilan etti! Okan Buruk maç sonu duygusal anlar yaşadı... İşte ilk sözleri

Galatasaray ligin 36. haftasında başkent Ankara'da Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı camiada büyük bir sevinç yaşanırken Okan Buruk karşılaşmanın ardından oldukça duygusal anlar yaşadı.

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
Galatasaray'da Icardi tarih yazıyor! Galatasaray'da Icardi tarih yazıyor!

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

72a5a39d3d5f422ba33503a89a933ccc

Şampiyonluğun ardından konuşan Buruk "Çok duygusal anlar yaşıyorum. Galatasaray teknik direktörü olarak ilk sezonumda şampiyonluk yaşıyorum. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz umarım önümüzdeki sezon da devam gelir." dedi.

DERBİ SÖZLERİ...

47a9494cd9fa904c4fbc3aaee261519b

Hedeflerinin derbiyi kazanarak ligi noktalamak olduğunu söyleyen Okan Buruk "Çok farklı bir duygu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, bana nasip oldu inanılmaz büyük bir mutluluk çok duygusal anlar yaşıyorum. Kutlama taraftarımızın hakkı inşallah ligi derbiyi de kazanarak bitireceğiz hedefimiz bu" ifadelerini konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!
Bundesliga'da inanılmaz bir son! Şampiyon...Bundesliga'da inanılmaz bir son! Şampiyon...
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika Şampiyon galatasaray Süper Lig ligi buruk süper li hedefi

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi

Erdoğan'dan 'vize sorunu' açıklaması! Enflasyonla mücadele sözleri dikkat çekti

Erdoğan'dan 'vize sorunu' açıklaması! Enflasyonla mücadele sözleri dikkat çekti

Maç öncesi alarm! Yağmur şiddetini artırdı

Maç öncesi alarm! Yağmur şiddetini artırdı

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'kırmızı' alarm!

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'kırmızı' alarm!

Beşiktaş'ta 60 milyon euroluk anlaşma!

Beşiktaş'ta 60 milyon euroluk anlaşma!

Pirlo futbolculuğa geri döndü!

Pirlo futbolculuğa geri döndü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.