Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu, Icardi'nin yıldızlaştığı maçta Sarı-Kırmızılılar Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ipi göğüsledi!

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü 36. haftada çözüldü. Haftanın karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda başkent ekibi Ankaragücü'ne konuk olurken, Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk mücadelesinde hata yapmadı ve rakibini 4-1 mağlup ederek Süper Lig'deki 23. şampiyonluğuna uzanmayı başardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk mücadelesinde takımının kadrosunda değişiklik yapmadı. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın 11'ini değiştirmedi.

CİMBOM HIZLI BAŞLADI!

Galatasaray mücadeleye müthiş bir baskıyla başlarken karşılaşmanın henüz 2. dakikasında sol kanattan ceza sahası içerisine giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Kazımcan Karataş'ın arka direğe ortaladı. Hasan Ali Kaldırım, Galatasaraylı oyunculara vuruş şansı vermeden kafayla uzaklaştırdı.

ICARDI SAHNEDE

Sarı-Kırmızılılar ilk dakikadan itibaren rakip kaleyi abluka altına alırken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile golü buldu. Milot Rashica'nın sağ kanattan ortasına altı pas içinde vuruşunu yapan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılıları Ankara deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

MUSLERA'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ

Golün ardından daha etkili bir oyun sergileyen Ankaragücü gole çok yaklşaştı. 15. dakikada eski bir Galatasaraylı olan Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghayas Zahid'in şutunda Fernando Muslera gole izin vermedi.

ANKARAGÜCÜ BERABERLİĞİ YAKALADI

Geriye düştükten Galatasaray karşısında daha etkili bir oyun sergileyen Ankaragücü 16. dakikada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Taylan Antalyalı ile paslaşan ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Milson'ın yakın mesafede yakın direğe sol ayağıyla yaptığı vuruş skora beraberliği getirdi.

RASHICA NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Dakikalar 29'u gösterirken topla buluşan Milot Rashica, ceza alanı içerisinde Nihad Mujakic'ten topu kurtarıp altı pasın sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı fakat Gökhan Akkan kritik kurtarışıyla gole izin vermedi.

ICARDI, ICARDI, ICARDI...

İlk yarının son bölümüne girilirken Icardi ikinci kez sahneye çıktı. Dakikalar 39'u gösterirken Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında ön direkte müthiş bir kafa vuruşu yapan Icardi takımını bir kez daha öne geçirdi.

SON 5 MAÇTA 8 GOL

Arjantinli yıldız gollerine devam ederken Sarı-Kırmızılı formayla muhteşem bir istatistik yakaladı. Icardi Galatasaray'ın Süper Lig'deki son 8 golünü atarken, son 5 Süper Lig maçında 8 gole ulaşmış oldu.

DİREK İZİN VERMEDİ!

Ankaragücü 45 dakikanın sonuna gelinirken daha etkili olan taraftı. Taylan Antalyalı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Ghayas Zahid'in ceza alanına girerken sağ ayağına alarak yaptığı vuruş üst direkten döndü.

ICARDI GOLLE BURUN BURUNA...

İkinci yarının hemen başında ceza sahası önünde topla buluşan Icardi, kaleci Gökhan Akkan'ı da geçti ancak açısını kaybettiği için topu ağlarla buluşturamadı.

BARIŞ ALPER FARKI 2'YE ÇIKARDI

Oyunun son bölümünde kontrolü eline alan Galatasaray, mücadelenin 73. dakikasında skoru 3-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun orta alandan savunma arkasına çok şık pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılarak topu ağlara gönderdi.

SERGIO OLIVEIRA RAHATLATTI

Dakikalar 78'i gösterirken, sağ kanattan kullanılan kornerde Sergio Oliveira'nın arka direkteki kafa vuruşu farkı 3'e çıkardı ve takımını rahatlattı.

MAYIS AYINDA GELEN ŞAMPİYONLUK

Karşılaşmada Galatasaray galip gelerek şampiyonluğa uzanmayı başarırken, Sarı-Kırmızılılar bu sezonda da 'Mayıslar bizimdir' sloganınıyla mayıs ayının bitimine az bir süre kala şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Şampiyonluğa uzandığı son dört sezonun mayıs ayında çıktığı maçlarda şov yapan Galatasaray 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluğa uzanmış bu sezonlarda mayıs ayı içinde 16 karşılaşma oynadı. Sahadan tam 13 galibiyetle ayrılan Cimbom, 3 maçta ise kayıp yaşamıştı.

CİMBOM REKORLARI DOYMADI

Sarı-Kırmızılılar Beşiktaş'a ait olan galibiyet rekorunu kırmayı başarırken ligde tam 14 maç üst üste kazandı. Öte yandan Galatasaray, İstanbul takımlarına karşı üst üste 9 galibiyet elde ederken lig tarihindeki en uzun serinin sahibi Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti.

TARİHLER BİLE AYNI! MÜTHİŞ RASTLANTI...

Tarihler 30 Mayıs 1993'ü gösterdiğinde Okan Buruk, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu MKE Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde, MKE Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk ipini göğüsledi ve tıpkı oyunculuk kariyerinde olduğu gibi hocalık kariyerinde de ilk şampiyonluğunu yine burada elde etti.

ŞAMPİYONLUK PARASINI KAZANDI

Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 198 milyon liralık geliri kasasına koydu.

OKAN HOCA KAZANAN TAKIMI BOZMADI

Kalede Muslera'nın oynadığı sarı-kırmızılıların savunma dörtlüsünü Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş oynadı. Ön liberoda Oliveira ve Torreira'ya şans tanıyan Buruk, kanatlarda ise Rashica ile Kerem Aktürkoğlu'na formayı verdi. Galatasaray'da forvet arkasında Mertens, ileri uçta ise Icardi sahaya çıktı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Ankara'da gün boyu etkili olan şiddetli yağmura rağmen stadın tamamı doldu. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre için tükenmişti. Ankara'da bugün olumsuz hava koşulları ve yağış nedeniyle oluşan yoğun trafiğe rağmen tribünlerde boş yer kalmadı. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolunda destek verdi.