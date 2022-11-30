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Dünya Kupası cesur pozlar kervanına o da katıldı! Ülkesine destek vermek için iç çamaşırsız paylaştı

30.11.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, 2022 Dünya Kupası’nda ülkesine destek vermek için müstehcen pozlarını paylaşan fenomenler kervanına katıldı. Üzerinde “İngiltere” yazılı bir tişörtle poz veren Llewellyn iç çamaşırı tercih etmemesi üzerine eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sosyal medyadan yaptığı cesur pozlarla nefesleri kesen Apollonia Llewellyn yine hayranlarını şaşırtan bir paylaşıma imza attı. Katar’da devam eden 2022 Dünya Kupası’nda ülkesini desteklemek isteyen sosyal medya fenomeni üzerinde “İngiltere” yazan bir tişörtle poz verdi. Sadece altına külot giyerek yaptığı paylaşımda fenomen isim eleştiri yağmuruna tutuldu.

BİR GÖREN BİR DAHA BAKTI

barbi

Sosyal medya kullanıcılarının cesur paylaşımlarına alışkın olduğu Llewellyn, gönderisine “Hadi gidelim bebeğim” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Takıma ilham verdin” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcı ise, “Muhteşem” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu şekilde takıma destek verdiğini düşünmen garip” dedi.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn dünya kupası

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