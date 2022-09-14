Dünya o tarikatı konuşuyor! Kişisel gelişim seminerleri verdiğini söyledi ama gerçek bambaşka çıktı: Kölelikten pedofiliye kadar...

Keith Raniere 1998 yılında hayatta daha yüksek bir amacı olmadığını hisseden varlıklı kişileri ikna ederek mutluluğa giden yolu onlara açacağını iddia eden bir kişisel gelişim şirketi kurdu. Kişisel gelişim eğitimi veren şirketi NXIVM kısa sürede Hollywood ve iş çevrelerinde popüler hale geldi ve 2000’li yıllarda geniş bir üye kitlesine ulaşmayı başardı. Oluşumun kısa sürede kitleleri kendisine çekmesi yetkililerin dikkatini çekti ve insanlar bu durumun farklı amaçlara hizmet eden bir tarikat olduğunu düşünmeye başladı. Yetkililerin oluşumu araştırması üzerine arkasında hiç de masum olmayan bir hikaye çıktı. Çünkü dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan oldukça varlıklı kişilerin üye olduğu NXIVM pedofiliden köleliğe kadar pek çok cinsel ve ticari suçun merkezi konumundaydı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SEKS TARİKATLARINDAN BİRİ

New York Times’ta yer alan habere göre tarikat 2006 yılında Hollywood’un içine girdi ve yıldız isimleri etkisi altına lamaya başladı. Dönemin popüler dizisi Smallville’in yıldızları Kristin Kreuk ve Allison Mack, Raniere’nin tarikatının üyeleri oldu. Tarikatın en yüksek mertebesi olarak bilinen 'Dominus Obsequious Sororium (DOS)’ sayesinde üyeler kendilerine seks köleleri bulabiliyor ve seks partilerinde yer alıyordu. Tarikat liderinin baş harfleri kızgın demirle vücuduna damgalanan kadınlar üyelerin seks fantezilerini yerine getirmekle görevlendirilen köleler konumundaydı. Üstelik bu kadınların banka hesaplarındaki tüm paralara tarikat lideri Keith Raniere tarafından el konulmuştu. Bu oluşuma dahil edilen kadınların çıplak görüntüleri kaydediliyor ve olası bir terk etme durumunda kendilerine şantaj yapılmak üzere arşivleniyordu

Tarikatın içindeki düzenden kurtulmayı başararak özgürlüğüne kavuşan bir kadının ifadesinden sonra oluşumun gerçek yüzü ortaya çıktı. İsmi Camila olarak açıklanan kadın mahkemeya verdiği ifadesinde henüz 15 yaşındayken tarikat lideri Keith Raniere’in seks kölesi olduğunu itiraf etti. Genç kadın ifadesinde 12 yıllık ilişkileri boyunca Keith Raniere’in fiziksel ve cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. Raniere’nin her saat başında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen Camila, tarikat içinde kadınların belirli bir kiloda kalma zorunluluğunun olduğunu ve kürtajın tamamen yasaklandığını dile getirdi.

Camila’ın ifadesinden sonra zaman içinde tarikattan kurtulmayı başaran kişilerin yetkililere yaptıkları itiraflar sonucunda tarikat 2017 yılında çöküşe geçti. 2017 yılında önce tarikat lideri Raniere'ye karşı başlatılan soruşturmaya 2018 yılında Allison Mack de dahil oldu ve çift suçlu bulundu.

120 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI 2019 yılında tanıklarla birlikte 6 hafta boyunca devam eden mahkemede Raniere , seks ticareti ve diğer suçlardan 120 yıl, fiilen ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç ayrıca 1,75 milyon dolar para cezası ödemesine hükmetti. İlk müridi olan ve tarikatın başından beri büyümesinde en büyük rollerden birine sahip olan Nancy Salzman'a 5 yıl hapis cezası verildi. Örgüte sonradan dahil olan Allison Mack ise şantaj suçlamasıyla 3 yıl hapis ceza aldı.