"Dünya üzerindeki cehennem" deniliyor! Türk Youtuber Alper Rende, dünyanın en büyük hapishanesi CECOT'u ziyaret etti... "Buraya giren çıkamıyor"

2015 yılında nüfusuna oranla dünyanın cinayet başkenti olarak kabul edilen El Salvador'daki CECOT'u ziyaret eden YouTuber Alper Rende, "Dünyada cinayetin,insan kaçırmanın, kadına şiddetin merkezi olan bir ülkenin nasıl bütün kirlerinden temizlendiğini size göstermek istedim. Bunun için ülkemizden 11 bin kilomtere uzakta olan El Salvador'a gittim. 2015 yılında nüfusuna oranla dünyanın cinayet başkentiydi. Bu durumun ortaya çıkmasında dünyanın en etkili çetelerinden ilk ikisi olan Barrio-18 ve MS-13'ün El Salvador'da operasyonlarını etkili oluyordu" ifadelerini kullandı.
Ülkede 2023 yılında CECOT'un kurulmasıyla birlikte kaosun sona erdiğini anlatan Rende, "Dünyanın en büyük hapishanesi bu tarihte kuruldu. Dünyanın en tehlikeli suçluları şehirden 75 kilometre uzakta 165 hektarlık bir alanda tutuluyor. Mahkumlar sürekli izleniyor. Hapishanede 850 güvenlik kamerası bulunuyor ve 6000 gardiyan görev alıyor" dedi.
Yoğun güvenlik önlemleriyle birlikte hapishaneye girdikten sonra mahkumların yanına giden Rende, "CECOT'a giden yollarda geniş güvenlik önlemleri bulunuyor. Film gibi bir şeyin içindeyiz. Kendimi çok garip hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkumların hapishanede yaşam şartlarından söz eden Rende, "Dışarıda birbiriyle çatışma halinde olan bu çete üyeleri hapishanede aynı hücrede kalıyor ve aynı kıyafetleri giyiyorlar. Burada artık aynı düzenin bir parçası haline gelmişler. CECOT'ta tüm gardiyanlar kendilerini ve ailerini korumak amacıyla yüzlerini gizliyorlar. Yakın koruması olmayan herkes içeride maske takıyor. İçeri girdiğimiz andan itibaren tüm mahkumlarında maske taktığını gördük" dedi.
Mahkumların kendilerine bir şey söylemeleri durumunda konuşmalarının yasak olduğunu belirten Rende, "Eğer ki bize bir şey söylerlerse kesinlikle konuşmamız onlarla yasak. CECOT hapishanesinde mahkumlar 32 hücreli bölümlerde kalıyorlar. Her hücrenin 100 kişilik kapasitesi var. Mahkumların beslenmelerinde et ve tavuk kullanılmıyor. Yemek dağıtımı gardiyanlarca gözetleniyor. Mahkumlar her yemeğin sonunda tabaklarını hücrelerinde kendileri yıkıyor. Duşlarını da hücrelerinde herkesin içinde alıyorlar. İçme sularını ise hücrelerde bulunan mavi varillerden karşılıyorlar. Olası bir isyanda yangın çıkarmalarını önlemek için koğuşlarında yatak bulunmuyor. Mahkumlar demir ranzalarda yatıyor" diye konuştu.