Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. "Dünya üzerindeki cehennem" deniliyor! Türk Youtuber Alper Rende, dünyanın en büyük hapishanesi CECOT'u ziyaret etti... "Buraya giren çıkamıyor"

"Dünya üzerindeki cehennem" deniliyor! Türk Youtuber Alper Rende, dünyanın en büyük hapishanesi CECOT'u ziyaret etti... "Buraya giren çıkamıyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.11.2024 11:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Salvador'un Tecoluca kentinde bulunan Terör Hapishanesi ( İspanyolca : Centro de Confinamiento del Terrorismo , kısaltılmış ve yaygın olarak CECOT olarak anılır) dünyanın en büyük hapishanesi olmasının yanı sıra maksimum güvenlik önlemlerine sahip olması nedeniyle de adından söz ettiriyor. Azılı suçluların yer aldığı hapishaneyi Türk Youtuber Alper Rende ziyaret etti ve hapishanedeki deneyimlerini paylaştı.

2015 yılında nüfusuna oranla dünyanın cinayet başkenti olarak kabul edilen El Salvador'daki CECOT'u ziyaret eden YouTuber Alper Rende, "Dünyada cinayetin,insan kaçırmanın, kadına şiddetin merkezi olan bir ülkenin nasıl bütün kirlerinden temizlendiğini size göstermek istedim. Bunun için ülkemizden 11 bin kilomtere uzakta olan El Salvador'a gittim. 2015 yılında nüfusuna oranla dünyanın cinayet başkentiydi. Bu durumun ortaya çıkmasında dünyanın en etkili çetelerinden ilk ikisi olan Barrio-18 ve MS-13'ün El Salvador'da operasyonlarını etkili oluyordu" ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Ülkede 2023 yılında CECOT'un kurulmasıyla birlikte kaosun sona erdiğini anlatan Rende, "Dünyanın en büyük hapishanesi bu tarihte kuruldu. Dünyanın en tehlikeli suçluları şehirden 75 kilometre uzakta 165 hektarlık bir alanda tutuluyor. Mahkumlar sürekli izleniyor. Hapishanede 850 güvenlik kamerası bulunuyor ve 6000 gardiyan görev alıyor" dedi.

Yoğun güvenlik önlemleriyle birlikte hapishaneye girdikten sonra mahkumların yanına giden Rende, "CECOT'a giden yollarda geniş güvenlik önlemleri bulunuyor. Film gibi bir şeyin içindeyiz. Kendimi çok garip hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkumların hapishanede yaşam şartlarından söz eden Rende, "Dışarıda birbiriyle çatışma halinde olan bu çete üyeleri hapishanede aynı hücrede kalıyor ve aynı kıyafetleri giyiyorlar. Burada artık aynı düzenin bir parçası haline gelmişler. CECOT'ta tüm gardiyanlar kendilerini ve ailerini korumak amacıyla yüzlerini gizliyorlar. Yakın koruması olmayan herkes içeride maske takıyor. İçeri girdiğimiz andan itibaren tüm mahkumlarında maske taktığını gördük" dedi.

Mahkumların kendilerine bir şey söylemeleri durumunda konuşmalarının yasak olduğunu belirten Rende, "Eğer ki bize bir şey söylerlerse kesinlikle konuşmamız onlarla yasak. CECOT hapishanesinde mahkumlar 32 hücreli bölümlerde kalıyorlar. Her hücrenin 100 kişilik kapasitesi var. Mahkumların beslenmelerinde et ve tavuk kullanılmıyor. Yemek dağıtımı gardiyanlarca gözetleniyor. Mahkumlar her yemeğin sonunda tabaklarını hücrelerinde kendileri yıkıyor. Duşlarını da hücrelerinde herkesin içinde alıyorlar. İçme sularını ise hücrelerde bulunan mavi varillerden karşılıyorlar. Olası bir isyanda yangın çıkarmalarını önlemek için koğuşlarında yatak bulunmuyor. Mahkumlar demir ranzalarda yatıyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
El Salvador hapishane
En Çok Okunan Trend Haberler
Arkalarında mafya var! 1 milyon dolar ödeme, Gürcistan'da Arnavutluk'ta Makedonya'da satın alınan kulüpler işte her şeyin perde arkası

Arkalarında mafya var! 1 milyon dolar ödeme, Gürcistan'da Arnavutluk'ta Makedonya'da satın alınan kulüpler işte her şeyin perde arkası

5 kardeşin yanarak can verdiği olayda Türkiye'yi ağlatan detay! Annenin hareketini duyan inanamıyor

5 kardeşin yanarak can verdiği olayda Türkiye'yi ağlatan detay! Annenin hareketini duyan inanamıyor

Düğünde geline boğulacak kadar altın taktılar! Ne yüzü gözüktü ne de elleri...

Düğünde geline boğulacak kadar altın taktılar! Ne yüzü gözüktü ne de elleri...

"Dünya üzerindeki cehennem" deniliyor! "Buraya giren çıkamıyor"

"Dünya üzerindeki cehennem" deniliyor! "Buraya giren çıkamıyor"

450 TL'lik yemeğe 3000 dolarlık bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

450 TL'lik yemeğe 3000 dolarlık bahşiş bıraktı! Restoran yemeğe bıraktığı bahşiş nedeniyle müşteriye dava açtı

Gelin ve damat saç saça baş başa kavga etti

Gelin ve damat saç saça baş başa kavga etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.