"Dünya üzerindeki cehennem" deniliyor! Türk Youtuber Alper Rende, dünyanın en büyük hapishanesi CECOT'u ziyaret etti... "Buraya giren çıkamıyor"

Mahkumların kendilerine bir şey söylemeleri durumunda konuşmalarının yasak olduğunu belirten Rende, "Eğer ki bize bir şey söylerlerse kesinlikle konuşmamız onlarla yasak. CECOT hapishanesinde mahkumlar 32 hücreli bölümlerde kalıyorlar. Her hücrenin 100 kişilik kapasitesi var. Mahkumların beslenmelerinde et ve tavuk kullanılmıyor. Yemek dağıtımı gardiyanlarca gözetleniyor. Mahkumlar her yemeğin sonunda tabaklarını hücrelerinde kendileri yıkıyor. Duşlarını da hücrelerinde herkesin içinde alıyorlar. İçme sularını ise hücrelerde bulunan mavi varillerden karşılıyorlar. Olası bir isyanda yangın çıkarmalarını önlemek için koğuşlarında yatak bulunmuyor. Mahkumlar demir ranzalarda yatıyor" diye konuştu.