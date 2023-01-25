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Dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac sosyal medya fenomenliğine iyice alıştı! Göğüslerini ön plana çıkartan paylaşımı olay oldu

25.01.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel golf sporcusu olarak kariyer hayatına başlayan Paige Spiranac sosyal medyada gneiş bir hayran kitlesine ulaşmasının ardından spordaki başarısının yanında güzelliğiyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde golf kariyerine ara vererek sosyal medya fenomenliğine geçiş yaptığını ifade eden Spiranac son paylaşımıyla Instagram’a alıştığını hayranlarına gösterdi.

Sosyal medyada 3.7 milyon takipçisi bulunan fenomen isim Paige Spiranac, “Yaşayan en seksi kadın” seçilerek bir anda dünyanın ilgisini çekmit. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Spiranac sıklıkla cesur paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında bir hesap oluşturduğunu duyurdu. Abonelerine özel olarak seksi fotoğraf ve videolarını satmaya hazırlanan ünlü isim Instagram hesabındaki takipçilerini unutmayarak cesur bir poza imza attı.

“SİZ İSTEDİNİZ BEN DE YAPTIM”

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Çiçek desenli bikini altı ve dekolteli bir bluzla yatağın üzerine oturduğu anlarda çekilen bir pozunu paylaşan Spiranac gönderisine, “Siz istediniz ben de yaptım” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İŞTE PAIGE SPIRANAC'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
Paige Spiranac

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