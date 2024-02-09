Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna cesur pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

65 yaşındaki şarkıcı Madonna, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.
Yıllara meydan okuyan 65 yaşındaki şarkıcı Madonna cesur paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşuluyor.
Madonna, ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gördü.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Madonna son olarak Instagram hesabından cesur pozlarını yayınladı.
65 yaşındaki şarkıcı, halı kaplı zeminde yatarken siyah file çoraplarla iç çamaşırı modelliği yaptı. Şarkıcının paylaşımı çok konuşuldu.
Şarkıcı, ciddi bir bakteriyal enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle turnesini ertelemişti.