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  4. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna cesur pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna cesur pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 10:42 | Son Güncelleme:
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Yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan 65 yaşındaki şarkıcı Madonna son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Şarkıcı siyah file çoraplarla iç çamaşırı modelliği yaptı.

65 yaşındaki şarkıcı Madonna, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

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İDDİALI POZLARI GÜNDEM OLDU

Yıllara meydan okuyan 65 yaşındaki şarkıcı Madonna cesur paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Madonna, ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gördü.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Madonna son olarak Instagram hesabından cesur pozlarını yayınladı.

65 yaşındaki şarkıcı, halı kaplı zeminde yatarken siyah file çoraplarla iç çamaşırı modelliği yaptı. Şarkıcının paylaşımı çok konuşuldu.

Şarkıcı, ciddi bir bakteriyal enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle turnesini ertelemişti.

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Madonna Model yaşında
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