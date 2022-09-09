Dünyanın en büyük ağzına sahip kadını dişçi muayenesine gitti! Kırmızı halı serilince sosyal medyada gündem oldu

32 yaşındaki Samantha Ramsdell isimli bir kadın, Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en büyük ağız açıklığı sahip kadını olarak rekortmen oldu. Ağzı 6.52 cm’e kadar açılan kadın Amerika’daki diş hekimlerinin de göz bebeği konumunda. Ramsdell’i tedavi etmek için dişçiler sıraya girerken TikTok’ta 3.2 milyon takipçiye ulaşan kadın bir dişçi randevusu sırasında yaşadıklarını paylaştığı gönderisiyle popüler olmayı başardı. Ramsdell’in paylaşımı 2.7 milyon görüntülenmeye ulaşırken ortaya eğlenceli anlar çıktı.