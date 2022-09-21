Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olan Mary Magdalene’dan şaşırtan açıklama! “Hareket edemiyorum”

"Dünyanın en büyük vajinasına" sahip olduğunu iddia eden bir sosyal medya fenomeni rekora sahip olabilmek için göğüslerine ve kalçasına defalarca implant ekletti. Estetik ameliyatlara bağımlı hale gelen kadın, göğüslerinin ve vajinasının ağırlığından dolay artık rahat bir şekilde hareket edemediğini söyledi. Uzun süreli hareket halinde dayanılmaz bir acı içinde kaldığını söyleyen Magdalene sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hayatının geri kalanında mobil bir scootera ihtiyaç duyduğunu söyledi.

“İNSANLAR DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞTIĞIMI DÜŞÜNECEK”

Sosyal medyadan estetik ameliyatlarla yaşadığı değişimi paylaşan Magdalene, itirafıyla kullanıcıların dikkatini çekti. Instagram’dan yaptığı paylaşımda Magdalene, “Göğüslerim o kadar ağır ki yürürken acı çekiyorum. Hareket edemiyorum. Sanırım insanlar dikkat çekmeye çalıştığımı düşünecek ama durum çok ciddi. Havaalanında asla tekerlekli sandalye talep etmiyorum ve bu kadar uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldığımda çok acı çekiyorum. Göğüslerim ve vajinamın ağırlığı nedeniyle ayak bileklerim ile bacaklarım şiş” dedi.

YASADIŞI SİLİKON BİLE TAKTIRDI Magdale’in 5000 cc göğüs implantları yaklaşık 10 kg ağırlığında ve bu bir bowling topunun bir buçuk katından daha ağır olduğu anlamına geliyor. Meksikalı fenomen rekoru kırabilmek için düşük bütçeli implantlar yaptırmak isteyerek Kolombiya’ya gitti. Burada fenomen isim üç Brezilyalı popo kaldırmanın yanı sıra çürüyen ve neredeyse onu öldüren yasadışı silikon enjeksiyonları yaptı.

Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için 2018 yılında ilk kez bıçak altına yatmadan önce Magdalene, üç Brezilya popo kaldırma, yanak yağı giderme, kalça dolgusu, 20 diş kaplaması, dudak dolgusu, çene liposu, kedi gözü ameliyatı, kaş implantı ve Barbie burnu operasyonu geçirdi.

Vücudunun diğer bölgelerinden vajinasına enjeksiyon yoluyla yağ transferini içeren tartışmalı prosedür onu neredeyse öldürüyordu ancak rekora sahip olmak için işlemlere devam etmeyi seçti.