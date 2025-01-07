'Dünyanın en güzel ikizleri' olarak anılıyorlardı! Artık yetişkin oldular: Son hallerini gören gözlerine inanamadı

Leah ve Ava'nın hayranları ikizleri desteklese de bazı zamanlarda kardeşlerin ailesini eleştirmekten geri durmuyor. Kendisinin ve eşinin kızlarından kâr elde etmediğini vurgulayan anne, "Onları desteklemek için kişisel mali fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Her zaman onların hayallerinin arkasındayım. Kızlarımın modelliğe başlamasına ben karar vermedim. Kendileri karar veriyorlar. Ve eğer bir gün başka şeyler yapmak isterlerse Bu kararı yüzde 100 destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.