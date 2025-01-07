'Dünyanın en güzel ikizleri' olarak anılıyorlardı! Artık yetişkin oldular: Son hallerini gören gözlerine inanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER 2017 yılında Ava Marie ve Leah Rose henüz 7 yaşında olmalarına rağmen "Dünyanın en güzel ikizleri" olarak sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Anneleri 7. yaş günleri için kızlarına bir Instagram hesabı açarken onların bu kadar ünlü olacaklarından habersizdi. Kızlarının Instagram hesabının 6 ayda 300 bin takipçiye ulaşmasına büyük bir şaşkınlık yaşadığını söyleyen anne, "Sosyal medya çok kullandığım bir şey değildi. Her iki kızıma da hesap açtıktan sonra onların 300 bin takipçiye ulaşacağını söyleselerdi inanmazdım" dedi.
Instagram'daki ünlenmenin sonrasında ikiz kardeşlere modellik ajanslarından teklifler geldi. Sosyal medyada başlayan ilk hareket sonrasında ikizlerin hayatını tamamen değiştiren bir kariyere dönüştü.
İkizlerin şu anda Instagram ve Facebook'ta yaklaşık 3 milyon takipçisi var ve aralarında Nike, Disney ve Target'ın da bulunduğu dünyanın en büyük markalarından bazılarıyla çalıştılar.
Kaliforniya'da yaşayan ikiz kardeşler artık 14 yaşında ve "Dünyanın en güzel ikizleri" uluslararası alanda tanınan çocuk modelleri haline geldi. Her geçen günde büyümeye devam eden bir hayran kitlesine sahipler.
Leah ve Ava'nın hayranları ikizleri desteklese de bazı zamanlarda kardeşlerin ailesini eleştirmekten geri durmuyor. Kendisinin ve eşinin kızlarından kâr elde etmediğini vurgulayan anne, "Onları desteklemek için kişisel mali fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık. Her zaman onların hayallerinin arkasındayım. Kızlarımın modelliğe başlamasına ben karar vermedim. Kendileri karar veriyorlar. Ve eğer bir gün başka şeyler yapmak isterlerse Bu kararı yüzde 100 destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.
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