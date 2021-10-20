Dünyanın en güzel noktaları açıklandı! Listeye Türkiye’den de bir yer girdi

İngiltere merkezli Uswitch isimli platform, sosyal medya verilerini inceleyerek dünyada ve kıtalar arasındaki en güzel köy,beldeleri ve ilçelerini araştırdı. Sosyal medyada bahsedilme, konum, etiket, kaydetme ve paylaşım verilerine göre hazırlanan listeye Türkiye’den Göreme girmeyi başardı.

İLK ÜÇÜ AÇIKLADILAR

2021 yılında 1 milyonun üzerinde etkileşim alan köy, belde ve ilçe açıklandı. İlk üç sıranın açıklandığı listede Yunanistan, Türkiye ve Vietnam’ın en beğenilen bölgeleri tanıtıldı.

1. YUNANİSTAN-OİA Listenin ilk sırasında Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan turistik adası Santorini'nin en kuzey noktası olan Oia, 1.6 milyonun üzerinde paylaşımla seçildi ve dünyanın en güzel köyleri listesinde birinci oldu.

2. VİETNAM- HA LONG KOYU İkinci sırada ise, 1997 yılında James Bond filmlerine ev sahipliği yaparak tüm dünyada geniş bir popülerliğe kavuşan Vietnam’ın Ha Long Koyu kendisine yer buldu. 1.1 milyonu aşan paylaşımla Ha Long Koyu, hala dünyanın en gözde yerlerinden biri olduğunu kanıtladı.