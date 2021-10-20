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Dünyanın en güzel noktaları açıklandı! Listeye Türkiye’den de bir yer girdi

20.10.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de faaliyet gösteren bir sosyal medya şirketi, dünyada ve kıtalar arasında en güzel köy, belde ve ilçelerini açıkladı. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını baz alarak oluşturdukları listede peribacaları ve taştan oyulmuş evleriyle ünlü Göreme ilçesi de yer aldı.

İngiltere merkezli Uswitch isimli platform, sosyal medya verilerini inceleyerek dünyada ve kıtalar arasındaki en güzel köy,beldeleri ve ilçelerini araştırdı. Sosyal medyada bahsedilme, konum, etiket, kaydetme ve paylaşım verilerine göre hazırlanan listeye Türkiye’den Göreme girmeyi başardı.

İLK ÜÇÜ AÇIKLADILAR

2021 yılında 1 milyonun üzerinde etkileşim alan köy, belde ve ilçe açıklandı. İlk üç sıranın açıklandığı listede Yunanistan, Türkiye ve Vietnam’ın en beğenilen bölgeleri tanıtıldı.

1. YUNANİSTAN-OİA

1. YUNANİSTAN-OİA
Listenin ilk sırasında Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yer alan turistik adası Santorini'nin en kuzey noktası olan Oia, 1.6 milyonun üzerinde paylaşımla seçildi ve dünyanın en güzel köyleri listesinde birinci oldu.

2. VİETNAM- HA LONG KOYU

2. VİETNAM- HA LONG KOYU
İkinci sırada ise, 1997 yılında James Bond filmlerine ev sahipliği yaparak tüm dünyada geniş bir popülerliğe kavuşan Vietnam’ın Ha Long Koyu kendisine yer buldu. 1.1 milyonu aşan paylaşımla Ha Long Koyu, hala dünyanın en gözde yerlerinden biri olduğunu kanıtladı.

3. TÜRKİYE-GÖREME

3. TÜRKİYE-GÖREME
Listenin üçüncü sırasında Nevşehir iline bağlı Göreme beldesi bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan Göreme, tarihi dokusu ve mimarisi ile sosyal medya kullanıcılarını da büyülemeyi başardı.
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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Vietnam Yunanistan
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