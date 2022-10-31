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Dünyanın en kısa boylu çifti olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmişlerdi! “Günlük hayat bizim için zor”

31.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da yaşayan Paulo Gabriel da Silva Barros ve Katyucia Hoshino çifti, dünyanın en kısa boylu ikilisi olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu. 6 yıldır mutlu evlilikleri olduğunu ifade eden iki günlük hayattaki standart işleri bile yapmanın bazen kendileri için çok zor olduğunu itiraf etti. Dünyanın en küçük çifti, çok yüksek tuvaletlerden süpermarket raflarındaki yiyeceğe ulaşamamaya kadar her gün karşılaştıkları mücadeleleri anlattı.

Brezilya’da yaşayan Paulo Gabriel da Silva Barros ve Katyucia Hoshino çifti, toplam 1 metre 91 santimetre yükseklikle dünyanın en kısa boylu çifti seçildi. Brezilya’da yaşayan ikili ‘The Barros’ isimli sosyal medya hesapları üzerinden özel hayatlarını paylaşıyor. İkili düzenli olarak küçük insanların karşılaştığı zorluklar ve cüceliği çevreleyen farkındalık eksikliğiyle mücadele ediyor.

AŞKLARI HERKESE İLHAM OLDU

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en kısa boylu çifti olarak görülen ikili tam 10 yıl önce tanıştı ve birbirlerine ilk görüşte aşık oldu.
Sosyal medya aracılığıyla tanışan çiftin aşkları ilk adımda hiç kolay olmadı. Katyucia ilk başta Paulo’nun sosyal medyadan gönderdiği talebini reddetti ardından ise onu engelledi. Sosyal medyadaki engelin bir buçuk yıl sonra kalkmasıyla Paulo 300 km ötedeki kasabaya giderek Katyucia ile iletişim kurdu.
Çift 4 yıl boyunca farklı şehirlerde ilişkilerini sürdürdü ve sonunda dünya evine girdi.

“ÇEŞİTLİLİK KABUL EDİLMELİDİR”

“ÇEŞİTLİLİK KABUL EDİLMELİDİR”
Günlük hayatta diğer insanların yaptığı standart işlerin bile bazen kendileri için zor hale geldiğini belirten ikili, “Günlük hayat bizim için zor. Farkındalık konularında insanlar genellikle engelli bireylerden bahsediyor ancak cücelik hiçbir zaman gündemde yer almıyor. Bu yüzden temelde toplumsal alanlarda uyarlanmış tuvaletler, daha küçük eşyalar yok. Süpermarket rafları çok yüksek ve onlara ulaşmamız mümkün değil” dedi.
Sosyal medyada olumlu yorumlar aldıklarını belirten ikili, “Çeşitlilik kabul edilmeli. Pek çok insan neşe getirdiğimizi ve içeriklerimizle depresyonu yendiklerini söyleyen mesajlar gönderiyor. Bu sevindirici.” diye konuştu.
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