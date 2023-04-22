Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. “Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak anılıyor! “Oğlum” diyerek arkadaşının yılanı tutmasını istedi... O anları kaydetti

“Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak anılıyor! “Oğlum” diyerek arkadaşının yılanı tutmasını istedi... O anları kaydetti

22.04.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 26 yaşındaki Rosie Moore hem bir bilim insanı hem de bir model olarak sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Yılanlar ve köpek balıklarıyla tehlikeli dalışlar gerçekleştiren Moore, aynı zamanda markalarla çalışarak iki yönlü bir kariyer sürdürüyor. Fenomen isim son olarak “Oğlum” dediği bir yılanı arkadaşına tutması için verdiği eğlenceli anları sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyada “Dünyanın en seksi bilim insanı” unvanıyla tanınan Rosie Moore, yılanlar ve köpek balıkları da dahil olmak üzere hayvanlar ilgili yaptığı bilimsel paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başardı. Instagram’da dünya genelinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başaran 26 yaşındaki bilim insanı, çoğu insanın korkup kaçacağı durumlardan çekinmeden maceraya balıklama atladığı anları paylaşıyor. Moore son gönderisinde ise OnlyFans modeli Christin Schultz’e “Oğlum” dediği bir yılanı tutması için verdiği anlarla gündeme geldi.

VAHŞİ HAYATA YABANCI DEĞİL

1

Instagram’da kendisini vahşi yaşam uzmanı, yer bilimci, fotoğrafçı, dalgıç ve model olarak tanımlayan Moore, 74 bini aşkın takipçisiyle sık sık vahşi yaşam fotoğraflarını paylaşıyor. Vahşi hayatın bir parçası olarak kendisini gören Moore, Intagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda OnlyFans fenomeni Christin Schultz’un elinde bir yılan tuttuğu anları paylaşarak “Oğlum” notunu ekledi. Moore’in paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bilim insanı yılan

En Çok Okunan Trend Haberler

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Yeteneklerini gösterdi! Süper mini elbisesiyle basketbol oynadı

Yeteneklerini gösterdi! Süper mini elbisesiyle basketbol oynadı

İlginizi Çekebilir

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

10 yaşındaki çocuk parkta kavga ettikten sonra hayatını kaybetti

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.