“Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak anılıyor! “Oğlum” diyerek arkadaşının yılanı tutmasını istedi... O anları kaydetti

Sosyal medyada “Dünyanın en seksi bilim insanı” unvanıyla tanınan Rosie Moore, yılanlar ve köpek balıkları da dahil olmak üzere hayvanlar ilgili yaptığı bilimsel paylaşımlarla ilgi odağı olmayı başardı. Instagram’da dünya genelinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşmayı başaran 26 yaşındaki bilim insanı, çoğu insanın korkup kaçacağı durumlardan çekinmeden maceraya balıklama atladığı anları paylaşıyor. Moore son gönderisinde ise OnlyFans modeli Christin Schultz’e “Oğlum” dediği bir yılanı tutması için verdiği anlarla gündeme geldi.

VAHŞİ HAYATA YABANCI DEĞİL

Instagram’da kendisini vahşi yaşam uzmanı, yer bilimci, fotoğrafçı, dalgıç ve model olarak tanımlayan Moore, 74 bini aşkın takipçisiyle sık sık vahşi yaşam fotoğraflarını paylaşıyor. Vahşi hayatın bir parçası olarak kendisini gören Moore, Intagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda OnlyFans fenomeni Christin Schultz’un elinde bir yılan tuttuğu anları paylaşarak “Oğlum” notunu ekledi. Moore’in paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.