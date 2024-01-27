Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Ashley Graham yatak pozuyla olay oldu

Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Büyük beden modeli olan Ashley Graham, geçtiğimiz senelerde ikizlerini kucağına almış olmasına rağmen podyumlardan uzak kalmadı.





YATAK POZU OLAY OLDU

Üç çocuk annesi olan ünlü model, şu sıralar yine podyumların aranan isimleri arasında yer alıyor.

Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını ifade eden ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyeler veriyor.

Her fırsatta kıvrımlarını sergileyen Ashley Graham bu defa yatak pozuyla olay oldu. Ünlü model yorganı üzerine çekip poz verdi.

Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Seksi modele sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Şaşırtıcı', 'Yine harikasın' gibi yorumlar yapıldı.