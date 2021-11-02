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  4. Dünyanın en seksi spor spikeri Jimena Sanchez, cüretkar pozlarıyla akılları baştan alıyor!

Dünyanın en seksi spor spikeri Jimena Sanchez, cüretkar pozlarıyla akılları baştan alıyor!

02.11.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksikalı spor spikeri Jimena Sanchez, 8 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla görenleri mest ediyor.

Dünyanın en seksi spikeri olarak bilinen 37 yaşındaki Jimena Sanchez, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor. Sanchez'in paylaşımlarına, beğeni ve yorum yağıyor.

KUSURSUZ FİZİĞİYLE NEFES KESİYOR

En ünlü erkek dergileri tarafından 'Dünyanın En Seksi Spor Spikeri' kabul edilen Jimena Sanchez, ateşli paylaşımlarıyla, büyük ilgi görüyor.
Instagram'da 8 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel, Latin Amerika ülkelerinde sunuculuk yapıyor.
Meksikalı Jimena Sanchez'e, çok sayıda modellik teklifi de geliyor.
Ancak seksi sunucunun önceliği, spor haberciliği yapmak. İşte Meksikalı Jimena Sanchez'in hayran bırakan pozları...
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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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