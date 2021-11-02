Dünyanın en seksi spor spikeri Jimena Sanchez, cüretkar pozlarıyla akılları baştan alıyor!

Dünyanın en seksi spikeri olarak bilinen 37 yaşındaki Jimena Sanchez, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor. Sanchez'in paylaşımlarına, beğeni ve yorum yağıyor.
KUSURSUZ FİZİĞİYLE NEFES KESİYOR
En ünlü erkek dergileri tarafından 'Dünyanın En Seksi Spor Spikeri' kabul edilen Jimena Sanchez, ateşli paylaşımlarıyla, büyük ilgi görüyor.
Instagram'da 8 milyondan fazla takipçisi bulunan güzel, Latin Amerika ülkelerinde sunuculuk yapıyor.
Meksikalı Jimena Sanchez'e, çok sayıda modellik teklifi de geliyor.
Ancak seksi sunucunun önceliği, spor haberciliği yapmak. İşte Meksikalı Jimena Sanchez'in hayran bırakan pozları...
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