Duygu Özaslan nasıl zayıfladı? Ünlü fenomenin inanılmaz değişimi!

İçerik üreticisi Duygu Özaslan geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla görüntülenince oldukça konuşulmuştu. O görüntülerin ardından Özaslan, kilo almasına neden olan hastalığını açıklamıştı. Bir anda aldığı fazla kilolardan hızla kurtulmayı başaran Duygu Özaslan'ın kısa süre içerisindeki değişimi şaşırttı.