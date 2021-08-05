Duygu Özaslan nasıl zayıfladı? Ünlü fenomenin inanılmaz değişimi!

İçerik üreticisi Duygu Özaslan geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla görüntülenince oldukça konuşulmuştu. O görüntülerin ardından Özaslan, kilo almasına neden olan hastalığını açıklamıştı. Bir anda aldığı fazla kilolardan hızla kurtulmayı başaran Duygu Özaslan'ın kısa süre içerisindeki değişimi şaşırttı.
Duygu Özaslan nasıl zayıfladı?
Duygu Özaslan geçen yaz tatilde sarı bikinisiyle görüntülenmişti ve fazla kilolarıyla çok konuşulmuştu.
Bunun ardından Özaslan 'Blumia Nervoza' hastalığına yakalandığını ve kilo vermeye çalıştığını ifade etmişti.
Özaslan'ın fazla kilolarından bir çırpıda kurtulmasının ardından değişimi görenleri şaşırttı.
Düzenli spor ve düzenli beslenmeyle zayıfladığını ifade eden Özaslan sosyal medyada bikinili fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.
Duygu Özaslan kimdir?
17 Nisan 1991 İstanbul doğumlu Duygu Özaslan 30 yaşındadır.
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