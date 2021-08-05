MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duygu Özaslan nasıl zayıfladı? Ünlü fenomenin inanılmaz değişimi!

Duygu Özaslan nasıl zayıfladı? Ünlü fenomenin inanılmaz değişimi!

05.08.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtuber Duygu Özaslan, geçtiğimiz yaz ortaya çıkan bikinili fotoğrafıyla oldukça konuşulmuştu. Fazla kilolarıyla gündem olan Özaslan, hastalığı yüzünden sürekli yemek yediğini ve kilo aldığını açıklamıştı. Kilolarından kurtulmayı başaran ve fit bir görünüme yeniden sahip olan Duygu Özaslan'ın değişimi herkesi şaşırttı.

İçerik üreticisi Duygu Özaslan geçtiğimiz yaz fazla kilolarıyla görüntülenince oldukça konuşulmuştu. O görüntülerin ardından Özaslan, kilo almasına neden olan hastalığını açıklamıştı. Bir anda aldığı fazla kilolardan hızla kurtulmayı başaran Duygu Özaslan'ın kısa süre içerisindeki değişimi şaşırttı.

Duygu Özaslan nasıl zayıfladı?

Duygu Özaslan geçen yaz tatilde sarı bikinisiyle görüntülenmişti ve fazla kilolarıyla çok konuşulmuştu.
Bunun ardından Özaslan 'Blumia Nervoza' hastalığına yakalandığını ve kilo vermeye çalıştığını ifade etmişti.
Özaslan'ın fazla kilolarından bir çırpıda kurtulmasının ardından değişimi görenleri şaşırttı.
Düzenli spor ve düzenli beslenmeyle zayıfladığını ifade eden Özaslan sosyal medyada bikinili fotoğraflarını sık sık paylaşıyor.

Duygu Özaslan kimdir?

Duygu Özaslan kimdir?
17 Nisan 1991 İstanbul doğumlu Duygu Özaslan 30 yaşındadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milas'tan iyi haber! İşte yangınlarda son durum

Milas'tan iyi haber! İşte yangınlarda son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarla ilgili son durumu açıkladı

Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı!

Otomobilden zorla indirilen kadına araç çarptı!

Hazırlıklar başladı! Türk pilotlarla beraber uçacaklar

Hazırlıklar başladı! Türk pilotlarla beraber uçacaklar

Alevler Şahan'ın evine dayandı: Nefes alamıyorum ama burayı terk etmeyeceğim

Alevler Şahan'ın evine dayandı: Nefes alamıyorum ama burayı terk etmeyeceğim

Konya'daki katliamda yeni gelişme! Katil zanlısı yakalandı

Konya'daki katliamda yeni gelişme! Katil zanlısı yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Devlet, milletine bir açıklama borçludur

Devlet, milletine bir açıklama borçludur

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya son haliyle dikkat çekti

Sütyen giymedi! Sokak tarzıyla kendine baktırdı

Sütyen giymedi! Sokak tarzıyla kendine baktırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.