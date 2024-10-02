Ebru Gündeş 'Yakınlık iyidir' diyerek paylaştı! Yüzünü görenler kendini tutamadı! 'Bu kim bu dolgular senin mi?'

YORUM YAĞDI

Ebru Gündeş'e sosyal medyada bazı kullanıcılar 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'her halin çok güzel' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'botokslar yeni galiba', 'dolgular senin mi?', 'bu kim sana hiç benzemiyor' gibi yorumlar yaptılar.