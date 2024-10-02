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Ebru Gündeş 'Yakınlık iyidir' diyerek paylaştı! Yüzünü görenler kendini tutamadı! 'Bu kim bu dolgular senin mi?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.10.2024 09:09
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Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi, sahne tarzı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Gündeş 'Yakından bakmak, daha fazlasını görmektir...' notu ile yakın kadrajlı karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü ismin pozlarına kısa sürede yorum yağdı.

Özel hayatı, sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Ebru Gündeş bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

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SON POZLARI DİLLERE DÜŞTÜ

Gündeş 'Yakından bakmak, daha fazlasını görmektir...' notu ile yakın kadrajlı karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ebru Gündeş'e sosyal medyada bazı kullanıcılar 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'her halin çok güzel' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'botokslar yeni galiba', 'dolgular senin mi?', 'bu kim sana hiç benzemiyor' gibi yorumlar yaptılar.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini Şubat ayında resmiyete dökmüş ve Dubai Başkonsolosluğu’nda sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş
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