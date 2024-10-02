Ebru Gündeş 'Yakınlık iyidir' diyerek paylaştı! Yüzünü görenler kendini tutamadı! 'Bu kim bu dolgular senin mi?'

Özel hayatı, sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Ebru Gündeş bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.
SON POZLARI DİLLERE DÜŞTÜ
Gündeş 'Yakından bakmak, daha fazlasını görmektir...' notu ile yakın kadrajlı karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü ismin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
YORUM YAĞDI
Ebru Gündeş'e sosyal medyada bazı kullanıcılar 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'her halin çok güzel' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'botokslar yeni galiba', 'dolgular senin mi?', 'bu kim sana hiç benzemiyor' gibi yorumlar yaptılar.
Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, 2023 yılının aralık ayında başlayan ilişkilerini Şubat ayında resmiyete dökmüş ve Dubai Başkonsolosluğu’nda sade bir törenle nikâh masasına oturmuştu.