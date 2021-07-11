Son zamanlarda en çok aranan isimler arasında yer alan Ebru Şancı'nın hayatı ve özel yaşamı internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda magazin gazetecisi Seyhan Erdağ ile yaşadığı husumet sonucu mahkemelik olan Şancı, davadan karar çıkması ile yeniden gündeme geldi. Peki Ebru Şancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ebru Şancı - Seyhan Erdağ neden davalık oldu? İşte merak edilen ayrıntılar...
Ebru Şancı kimdir?
37 yaşındaki eski manken Ebru Şancı, Seyhan Erdağ için açtığı davanın sonucunun açıklanması ile gündeme geldi.
EBRU ŞANCI KİMDİR?
2015 yılında ünlü futbolcu Alpaslan Öztürk le hayatını birleştiren Şancı'nın bu evlilikten Ceylin, Mila ve Kürşat isminde 3 evladı oldu.
1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şancı, eğitim hayatında sırasıyla Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı.
İlk kez henüz 16 yaşındayken model olarak podyumlarda yer almaya başlayan Şancı, 18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olarak tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerine başladı.
Öte yandan uzun süre New York'ta kariyerini sürdürmesinin ardından 2010 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.
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