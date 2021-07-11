MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ebru Şancı - Seyhan Erdağ neden davalık oldu?

Ebru Şancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ebru Şancı - Seyhan Erdağ neden davalık oldu?

11.07.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Ebru Şancı, geçtiğimiz yıllarda magazin gazetecisi Seyhan Erdağ ile yaşadığı polemik üzerine davalık olmuştu. Şancı'nın, bir dönem karınları açık şekilde hamilelik pozu veren ünlüleri hedef alarak yaptığı söylem üzerine Erdağ, ünlü mankene ilişkin müstehcen pozlarını yayınlaması üzerine karşı karşıya gelmişlerdi. Peki Ebru Şancı kimdir, Seyhan Erdağ ile ne yaşadı?

Son zamanlarda en çok aranan isimler arasında yer alan Ebru Şancı'nın hayatı ve özel yaşamı internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda magazin gazetecisi Seyhan Erdağ ile yaşadığı husumet sonucu mahkemelik olan Şancı, davadan karar çıkması ile yeniden gündeme geldi. Peki Ebru Şancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ebru Şancı - Seyhan Erdağ neden davalık oldu? İşte merak edilen ayrıntılar...

Ebru Şancı kimdir?

37 yaşındaki eski manken Ebru Şancı, Seyhan Erdağ için açtığı davanın sonucunun açıklanması ile gündeme geldi.

EBRU ŞANCI KİMDİR?

EBRU ŞANCI KİMDİR?
2015 yılında ünlü futbolcu Alpaslan Öztürk le hayatını birleştiren Şancı'nın bu evlilikten Ceylin, Mila ve Kürşat isminde 3 evladı oldu.
1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şancı, eğitim hayatında sırasıyla Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümleriyle tamamladı.
İlk kez henüz 16 yaşındayken model olarak podyumlarda yer almaya başlayan Şancı, 18 yaşında Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci olarak tescillenen güzelliğiyle profesyonel kariyerine başladı.
Öte yandan uzun süre New York'ta kariyerini sürdürmesinin ardından 2010 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şancı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Bilim Kurulu üyesinden açıklama

Akılalmaz iddia: İstanbul'a gel Biontech Aşısı yaptır

Akılalmaz iddia: İstanbul'a gel Biontech Aşısı yaptır

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

Günün ilk ışıklarıyla kuyruk oluştu! Aracına binen oraya gidiyor

Günün ilk ışıklarıyla kuyruk oluştu! Aracına binen oraya gidiyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İki elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

İki elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.