Son zamanlarda en çok aranan isimler arasında yer alan Ebru Şancı'nın hayatı ve özel yaşamı internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda magazin gazetecisi Seyhan Erdağ ile yaşadığı husumet sonucu mahkemelik olan Şancı, davadan karar çıkması ile yeniden gündeme geldi. Peki Ebru Şancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ebru Şancı - Seyhan Erdağ neden davalık oldu? İşte merak edilen ayrıntılar...