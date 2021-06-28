Ece Dağıstan'dan o yoruma ayar cevap: "Seda Sayan gibi olmaktan hoşlanıyor olabilirim"

Kendisi gibi piyanist Fazıl Say ile geçtiğimiz yıllarda evlenen 45 yaşındaki piyanist Ece Dağıstan, yeni imajı ile olay oldu. Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden ünlü piyanist, sosyal medya hesabından kısacık saçları ile yayınladığı o kareye gelen yoruma sessiz kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Seda Sayan'a benzemiş. Ne gerek vardı!" demesi üzeri verdiği cevap ile gündeme geldi.
Ece Dağıstan'dan 'Seda Sayan' yorumu!
2019 yılında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile nikah masasına oturan piyanist Ece Dağıstanlı'nın yeni tarzı olay yarattı.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Geçtiğimiz haftalarda imaj değişikliğine giden ünlü piyanist, saçlarını kısacık kestirdi.
İMAJI OLAY OLDU
Yeni imajı ile göz kamaştıran Dağıstanlı'nın çoğu takipçisi bu halini ona çok yakıştırsa da kimileri ise beğenmediklerini yaptıkları yorumlar ile dile getirdi.
Son paylaşımıyla dikkat çeken Dağıstanlı'ya gelen o yorum bardağı taşıran son damla oldu.
O YORUMA SESSİZ KALAMADI
"Seda Sayan'a benzemiş. Ne gerek vardı!" diyen bir sosyal medya kullanıcısına kayıtsız kalamayarak sert yanıt verdi.
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