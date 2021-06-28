Ece Dağıstan'dan o yoruma ayar cevap: "Seda Sayan gibi olmaktan hoşlanıyor olabilirim"

Kendisi gibi piyanist Fazıl Say ile geçtiğimiz yıllarda evlenen 45 yaşındaki piyanist Ece Dağıstan, yeni imajı ile olay oldu. Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden ünlü piyanist, sosyal medya hesabından kısacık saçları ile yayınladığı o kareye gelen yoruma sessiz kalamadı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Seda Sayan'a benzemiş. Ne gerek vardı!" demesi üzeri verdiği cevap ile gündeme geldi.