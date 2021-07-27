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  4. Ece Sükan Bodrum sahilini yaktı geçti! Düzgün fiziğiyle görenleri kıskandırdı

Ece Sükan Bodrum sahilini yaktı geçti! Düzgün fiziğiyle görenleri kıskandırdı

27.07.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşındaki modacı Ece Sükan, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da görüntülendi. Ece Sükan, bikinisi ve fit vücuduyla tüm gözleri üzerine çekti. Yaşına rağmen sahip olduğu düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bırakan Ece Sükan, 4 saat şezlongda oturduktan sonra kendini serin sulara attı.

Formda görüntüsüyle dikkat çeken Ece Sükan, Bodrum Ortakent’te görüntülendi. Bikinisiyle kameralara yakalanan Ece Sükan, 44 yaşında olmasına rağmen güzel fiziğiyle dikkat çekti. 4 saat gölgede sohbet eden Ece Sükan, sıcaktan bunalınca kendini denize attı. Ece Sükan, geçtiğimiz ay Çeşme'ye giderek tatil sezonunu açtı.

Ece Sükan fiziğiyle dikkat çekti!

Bodrum’da tatil yapan Ece Sükan, geçtiğimiz günlerde Ortakent’te bir plajda görüntülendi.
Ünlü modacı, arkadaşlarıyla 4 saat süren bir şezlong sohbetinin ardından sıcaktan bunalarak kendini serin sulara attı.
44 yaşındaki Ece Sükan’ın formda hali ise meraklı bakışların hedefi oldu.
Düzgün fiziği ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Ece Sükan, kısa bir süre denizde yüzdükten sonra kumsaldaki kalabalığa karıştı.

Tatil sezonunu Çeşme'de açtı

Tatil sezonunu Çeşme'de açtı
Ece Sükan, geçtiğimiz ay tatil sezonunu Çeşme’de açmıştı. Çeşme’de bir erkek arkadaşı ile görüntülenen Sükan, denizden çıktıktan sonra arkadaşına fotoğraflarını çektirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Abe daş daş
Fotolara aldanmayın profosynel bir fotocu bir eşegi size at olarak yansıtabilir.

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