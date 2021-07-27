Ece Sükan Bodrum sahilini yaktı geçti! Düzgün fiziğiyle görenleri kıskandırdı

Formda görüntüsüyle dikkat çeken Ece Sükan, Bodrum Ortakent’te görüntülendi. Bikinisiyle kameralara yakalanan Ece Sükan, 44 yaşında olmasına rağmen güzel fiziğiyle dikkat çekti. 4 saat gölgede sohbet eden Ece Sükan, sıcaktan bunalınca kendini denize attı. Ece Sükan, geçtiğimiz ay Çeşme'ye giderek tatil sezonunu açtı.