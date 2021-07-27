Ece Sükan Bodrum sahilini yaktı geçti! Düzgün fiziğiyle görenleri kıskandırdı

Formda görüntüsüyle dikkat çeken Ece Sükan, Bodrum Ortakent’te görüntülendi. Bikinisiyle kameralara yakalanan Ece Sükan, 44 yaşında olmasına rağmen güzel fiziğiyle dikkat çekti. 4 saat gölgede sohbet eden Ece Sükan, sıcaktan bunalınca kendini denize attı. Ece Sükan, geçtiğimiz ay Çeşme'ye giderek tatil sezonunu açtı.
Ece Sükan fiziğiyle dikkat çekti!
Bodrum’da tatil yapan Ece Sükan, geçtiğimiz günlerde Ortakent’te bir plajda görüntülendi.
Ünlü modacı, arkadaşlarıyla 4 saat süren bir şezlong sohbetinin ardından sıcaktan bunalarak kendini serin sulara attı.
44 yaşındaki Ece Sükan’ın formda hali ise meraklı bakışların hedefi oldu.
Düzgün fiziği ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Ece Sükan, kısa bir süre denizde yüzdükten sonra kumsaldaki kalabalığa karıştı.
Tatil sezonunu Çeşme'de açtı
Ece Sükan, geçtiğimiz ay tatil sezonunu Çeşme’de açmıştı. Çeşme’de bir erkek arkadaşı ile görüntülenen Sükan, denizden çıktıktan sonra arkadaşına fotoğraflarını çektirdi.
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