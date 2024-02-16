Yıllara meydan okuyor... Ece Sükan yatağa uzanarak poz verdi!

Oyuncu 238 bin takipçisi bulunan Instagram heabından pozunu “ Başarı kodlaması hep vardı bende bi şekilde, ama bir yandan da, biraz ironik belki, net plan yapabilen, hedefler koyan biri hiç olmadım hayatta. Önceliğim keşfetmek, deneyimlemek ve hep kendimi geliştirmek oldu. Ben bunlarla uğraşırken, tamamen akışta olarak bir çok kapıyı da açmış oldum“ notuyla paylaştı.