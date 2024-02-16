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  4. Yıllara meydan okuyor... Ece Sükan yatağa uzanarak poz verdi!

Yıllara meydan okuyor... Ece Sükan yatağa uzanarak poz verdi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.02.2024 09:15 | Son Güncelleme:
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Son olarak Netflix'in sevilen dizisi Terzi'de 'Suzi' karakterine hayat veren ünlü isim Ece Sükan son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Siyah bir mayo giyen oyuncu yatak üzerinde poz verdi.

Oyuncu Ece Sükan, cesur sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor.

Youtube

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Son olarak rol aldığı Netflix dizisi Terzi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu ve model Ece Sükan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Oyuncu son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Sükan, siyah bir mayo giydi. Uzanarak yatak üzerinde poz verdi.

Oyuncu 238 bin takipçisi bulunan Instagram heabından pozunu “ Başarı kodlaması hep vardı bende bi şekilde, ama bir yandan da, biraz ironik belki, net plan yapabilen, hedefler koyan biri hiç olmadım hayatta. Önceliğim keşfetmek, deneyimlemek ve hep kendimi geliştirmek oldu. Ben bunlarla uğraşırken, tamamen akışta olarak bir çok kapıyı da açmış oldum“ notuyla paylaştı.

Paylaşıma hayranları tarafından beğeni ve yorum geldi. Oyuncuya "Mükemmel görünüyorsunuz", Yıllara meydan okuyor", "Siyah size çok yakışıyor" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Sükan Oyuncu karakteri
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