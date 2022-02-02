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  4. Eda Ece eski halini paylaştı! "Annemin doğurduğu buydu"

Eda Ece eski halini paylaştı! "Annemin doğurduğu buydu"

02.02.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile fırtınalar estiren ve Maske Kimsin Sen? programında jüri koltuğunda oturan Eda Ece, yıllar önceki halini paylaştı. Eda Ece, paylaşımına "Annemin doğurduğu buydu, sonra olanlar dizilerde oldu" notunu düştü.

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile beğenilen ve Maske Kimsin Sen programında jüri koltuğunda oturan Eda Ece, yıllar önceki halini paylaştı.

Eda Ece, yıllar önceki halini paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Sosyal medya kullanıcıları Eda Ece'nin paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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"4-5 SENE ÖNCE"

Güzel oyuncu, paylaşımına "4-5 sene önce. Yasak Elma daha yok sanırım. Vay be zaman ne hızlı geçiyor:) Annemin doğurduğu buydu, sonra olanlar dizilerde oldu." notunu düştü.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Eda Ece
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