El Kızı dizisinin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal'dan nefes kesen pozlar! Instagram'ı salladı!

Sevda Erginci ile başrolü paylaştığı El Kızı dizisiyle gündem yaratan İsmail Ege Şaşmaz, Temmuz ayında Hande Ünal ile dünyaevine girmişti. Şaşmaz'ın eşi, bikinili pozlarıyla Instagram'ı yıkıp geçiyor.
BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞUYORLAR
Geçtiğimiz Temmuz ayında evlenen İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti, sosyal medyada paylaştıkları aşk pozlarıyla, beğeni yağmuruna tutuluyor.
Şimdilerde El Kızı dizisinde başrolü canlandıran İsmail Ege Şaşmaz ve fenomen eşi Hande Ünal, birbirlerini öpücüklere boğdukları anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Hande Ünal, kusursuz fiziğiyle de dikkat çekiyor.
Hande Ünal'ın takipçisi sayısı, İsmail Ege Şaşmaz ile evlendikten sonra iki katına çıkmıştı.
Hande Ünal, eşi İsmail Ege Şaşmaz nedeniyle sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. İşte Hande Ünal ve İsmail Ege Şaşmaz'ın ses getiren pozları...
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