MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. El Kızı dizisinin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal'dan nefes kesen pozlar! Instagram'ı salladı!

El Kızı dizisinin yıldızı İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal'dan nefes kesen pozlar! Instagram'ı salladı!

01.11.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Kızı dizisinde hayat verdiği 'Harun' karakteriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Sevda Erginci ile başrolü paylaştığı El Kızı dizisiyle gündem yaratan İsmail Ege Şaşmaz, Temmuz ayında Hande Ünal ile dünyaevine girmişti. Şaşmaz'ın eşi, bikinili pozlarıyla Instagram'ı yıkıp geçiyor.

BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞUYORLAR

Geçtiğimiz Temmuz ayında evlenen İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal çifti, sosyal medyada paylaştıkları aşk pozlarıyla, beğeni yağmuruna tutuluyor.
Şimdilerde El Kızı dizisinde başrolü canlandıran İsmail Ege Şaşmaz ve fenomen eşi Hande Ünal, birbirlerini öpücüklere boğdukları anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Hande Ünal, kusursuz fiziğiyle de dikkat çekiyor.
Hande Ünal'ın takipçisi sayısı, İsmail Ege Şaşmaz ile evlendikten sonra iki katına çıkmıştı.
Hande Ünal, eşi İsmail Ege Şaşmaz nedeniyle sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. İşte Hande Ünal ve İsmail Ege Şaşmaz'ın ses getiren pozları...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 ilin geçiş güzergâhın kilometrelerce kuyruk

43 ilin geçiş güzergâhın kilometrelerce kuyruk

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

Tuğba Ekinci, Tarkan’ı hedef aldı: Babalık senaryosu için Çin işkencesi

Beline taş bağlayıp gölete atladı! Korkunç olay

Beline taş bağlayıp gölete atladı! Korkunç olay

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Türk ve yabancı uyruklu komşu iki aile arasında kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Türk ve yabancı uyruklu komşu iki aile arasında kavga: 2'si ağır 5 yaralı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

Tepki çeken paylaşım! "Bir kaç beyni çıldırmış insan 'bayrağa k*çını dönmüşsün' demiş..."

Tepki çeken paylaşım! "Bir kaç beyni çıldırmış insan 'bayrağa k*çını dönmüşsün' demiş..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.