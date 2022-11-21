Emekliliğe ayrıldığını duyurmuştu! İngiltere’nin en seksi taraftarı geri döndü... Göğüs dekolteli forması heyecanlandırdı

Geçtiğimiz yıl yaptığı yarı çıplak fotoğraf çekimlerinin kariyerinde son olacağını ifade eden Grace Teal bu kararından çabuk döndü. 2022 Dünya Kupası’nı büyük bir heyecanla beklediğini dile getiren Teal, “Euro 2020’nin son çekimim olacağını söyledim. Ama bir kez daha çocukların arkasında olmaya karar verdim ve umarım onlara biraz şans getiririm. Dünya Kupası’nın gerçekten dört gözle bekliyorum ve ilk maç için formamı aldım. İran’a karşı giymek için sabırsızlanıyorum” dedi.

“GERÇEKTEN GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR”

İngiltere’nin Euro 2020 mücadelesi sırasında Jack Grealish’e özel bir ilgisi olduğunu ifade eden Teal bu yıl oyuncular arasındaki favorisini de değiştirdiğini söyledi. Milli takımın gerçekten güçlü olduğunu belirten Teal, “Takımımız bu yıl gerçekten güçlü görünüyor. İyi bir oyuncu grubumuz var ama benim gözüm özellikle Marcus Rashford'da. O harika görünüyor” diye konuştu.