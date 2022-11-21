Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Emekliliğe ayrıldığını duyurmuştu! İngiltere’nin en seksi taraftarı geri döndü... Göğüs dekolteli forması heyecanlandırdı

Emekliliğe ayrıldığını duyurmuştu! İngiltere’nin en seksi taraftarı geri döndü... Göğüs dekolteli forması heyecanlandırdı

21.11.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en seksi taraftarı lakabına sahip olan Grace Teal, Katar’daki 2022 Dünya Kupası için heyecanlandıran bir poz paylaştı. İngiliz milli takımına destek vermek isteyen Teal, geçtiğimiz yıllarda verdiği emeklilik kararını askıya aldı.

Geçtiğimiz yıl yaptığı yarı çıplak fotoğraf çekimlerinin kariyerinde son olacağını ifade eden Grace Teal bu kararından çabuk döndü. 2022 Dünya Kupası’nı büyük bir heyecanla beklediğini dile getiren Teal, “Euro 2020’nin son çekimim olacağını söyledim. Ama bir kez daha çocukların arkasında olmaya karar verdim ve umarım onlara biraz şans getiririm. Dünya Kupası’nın gerçekten dört gözle bekliyorum ve ilk maç için formamı aldım. İran’a karşı giymek için sabırsızlanıyorum” dedi.

“GERÇEKTEN GÜÇLÜ GÖRÜNÜYOR”

2

İngiltere’nin Euro 2020 mücadelesi sırasında Jack Grealish’e özel bir ilgisi olduğunu ifade eden Teal bu yıl oyuncular arasındaki favorisini de değiştirdiğini söyledi. Milli takımın gerçekten güçlü olduğunu belirten Teal, “Takımımız bu yıl gerçekten güçlü görünüyor. İyi bir oyuncu grubumuz var ama benim gözüm özellikle Marcus Rashford'da. O harika görünüyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İngiltere dünya kupası

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Dünyanın en şişman çocuğuydu! Son haliyle şaşkına çevirdi

Acı içinde bağırdı! Seslere koşan gardiyanlar şoke oldu

Acı içinde bağırdı! Seslere koşan gardiyanlar şoke oldu

Dönüşü muhteşem oldu! Tanga bikinisiyle poz verince...

Dönüşü muhteşem oldu! Tanga bikinisiyle poz verince...

Sokak ortasında şiddet gördü! Elleri bağlanarak diz çöktürüldü

Sokak ortasında şiddet gördü! Elleri bağlanarak diz çöktürüldü

İlginizi Çekebilir

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.