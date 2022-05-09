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  4. En büyük kalça yarışmasını kazanmak için mikroçip yerleştirdi! Kendiliğinden büyüyecek

En büyük kalça yarışmasını kazanmak için mikroçip yerleştirdi! Kendiliğinden büyüyecek

09.05.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl Brezilya’da düzenlenen Miss BumBum yarışması bu sene ilginç bir olaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Brezilyalı kadınların en büyük ve güzel kalça unvanını kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği yarışma için model Carolina Lekker, kalçasına mikroçip yerleştirdi. Yarışmayı kazanmak için bu uygulamanın kendisine yeni bir şans vereceğini söyleyen Lekker, mikroçip sayesinde kalçasının kendiliğinden büyüyeceğini söyledi.

Bir Brezilyalı modeli Miss BumBum unvanını kazanmak için estetik prosedürlerde aşırılığıa kaçmaktan çekinmedi. Carolina Lekker, kalçasını büyütmek için devamlı olarak bıçak altına yatmak yerine mikroçip yerleştirmeyi tercih etti. Hormon implantı, yağı azalttığına, yağsız kütleyi artırdığına ve libidoyu artırdığına inanılan testosterondan türetilen hormon gestrinonu serbest bırakır. Bu sayede model yarışma gününe kadar istediği kalça ölçüsüne kavuşabileceğini söyledi.

SONUÇLARI 6 AYDA KENDİSİNİ GÖSTERECEK

Lekker estetik prosedür için 810 sterlin (yaklaşık 15 bin TL) harcadı ve ameliyatı 30 dakika sürdü.
Ameliyat sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadığını ve sonuçlarını 6 ay içinde görmeyi umduğunu dile getiren Lekker, “İşlem tamamdı, hiçbir acı hissetmedim ve herhangi bir sorunum olmadı. Sağlıklı beslendiğim ve düzenli olarak egzersiz yaptığım için kalçam her zaman formdaydı. Kilo vermeye yardımcı olmak ve hormonlarımı dengelemesi için mikroçip yöntemine başvurdum” dedi.
Normalinden daha kısa bir sürede kalçasının büyüyeceğini ve doktorunun tavsiyesi üzerine bu işlemi yaptırdığını dile getiren Lekker, “Diyetime bağlı bir şekilde devam ediyorum. Yarışma gününü büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.
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