En ünlü pedofili suçlusu Jeffrey Epstein’in sevgilisi Ghislaine Maxwell davasında yeni gelişme! Hakim karşısına çıkacak

Bir zamanlar kraliyet ailesi, başkanlar ve milyarderlerle birlikte olan sosyetik güzel Ghislaine Maxwell, milyarder Jeffrey Epstein'a reşit olmayan kızlara cinsel istismarda bulunmak için yardım etmekten 28 Haziran Salı günü hakim karşısına çıkacak.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Milyarder Jeffrey Epstein, 2019 yılında yargılanmayı beklerken hapishane hücresinde intihar ettikten yaklaşık 1 yıl sonra 2020 yılının Temmuz ayında Ghislaine Maxwell tutuklandı.

Maxwell bu yılın başlarında hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek temyiz yoluna gitti. Ancak Maxwell’in temyiz talebi Nisan ayında reddedildi ve sosyetik ismin yargılanmasına devam edildi.

Savcılar, Epstein'ın on yıldan fazla bir süredir çocukları yüzlerce kez cinsel istismara uğrattığını ve bunu uzun zamandır arkadaşı ve bir zamanlar kız arkadaşı olan Maxwell'in yardımı olmadan yapamayacağını söyledi.

İddianamede, Maxwell'in 1994 ile 2004 yılları arasında on yıl boyunca finansör Epstein tarafından taciz edilmek üzere genç kızları masaj odalarına çektiği öne sürüldü.