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  4. Endonezya’nın büyücü doktoru! 42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Endonezya’nın büyücü doktoru! 42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

10.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1986-1997 yılları arasında 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden Endonezya’nın en acımasız seri katili Ahmad Suradji, savunmasıyla herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Kendisini bir büyücü olduğunu ve kadınları iyileştirme vaadiyle bir tarlaya götürerek öldürdüğünü itiraf eden Suradji, savunmasında babasının rüyasına girerek kadınların tükürüklerini içmesi gerektiğini söyledi.

Endonezya’nın en acımasız seri katili Ahmad Suradji, 42 kadını öldürerek türüklerini içtiğini itiraf ettikten sonra 10 Temmuz 2008 yılında idam edildi. Kuzey Sumatra’da çıkartıldığı mahkemede 363 sayfalık suçlamadan suçlu bulunarak idam edildiğinde Suradji, 59 yaşındaydı. Sığır yetiştiricisi olan Suradji, yaşları 11 ila 40 arasında değişen 42 kişiyi öldürerek evinin yakınındaki şeker kamışı tarlasına gömdüğünü anlattı.

HER ŞEY BİR RÜYAYLA BAŞLADI

Tutuklanmasının ardından konuşan Suradji, cinayetlerin babasının hayaletinin kendisine rüyasında gelip mistik bir şifacı olmak için 70 kadının tükürüğünü içmesi gerektiğini söylemesiyle başladığını iddia etti.
Babasının rüyasında özellikle kadınları öldürmesini söylemediğini dile getiren Suradji, “Babam özellikle insanları öldürmemi tavsiye etmedi. Bu yüzden düşündüm ki, yetmiş kadını beklemek zorunda kalırsam yıllar alır.Mümkün olduğunca çabuk ulaşmaya çalışıyordum, öldürmek için kendi inisiyatifimi kullandım. Bu yüzden 1986'dan bugüne 42 kadını öldürdüm." dedi.

BELİNE KADAR GÖMÜYORDU

BELİNE KADAR GÖMÜYORDU
Kadınlar genellikle Suradji’ye ruhsal rehberlik almak veya onun hayatlarını iyileştirecek büyüler yapacağını umarak geliyordu. Ritüel ve büyü bahanesiyle kadınları evlerinin yakınındaki bir şeker kamışı tarlasına götüren Suradji, kadınlardan bir çukur kazmasını isitiyor ve prosedürün bir parçası olarak onları bellerine kadar toprağa gömüyordu. Hareketsiz kaldıklarında ise önce tükürüklerini içip ardından ise onları gömüyordu. 1977 yılında 21 yaşındaki Sri Kemala Dewi’nin şeker kamışı tarlasında ölü bulunması üzerine Suradji, yakayı ele vererek tutuklandı.
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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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