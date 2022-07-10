Endonezya’nın büyücü doktoru! 42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Tutuklanmasının ardından konuşan Suradji, cinayetlerin babasının hayaletinin kendisine rüyasında gelip mistik bir şifacı olmak için 70 kadının tükürüğünü içmesi gerektiğini söylemesiyle başladığını iddia etti.

Babasının rüyasında özellikle kadınları öldürmesini söylemediğini dile getiren Suradji, “Babam özellikle insanları öldürmemi tavsiye etmedi. Bu yüzden düşündüm ki, yetmiş kadını beklemek zorunda kalırsam yıllar alır.Mümkün olduğunca çabuk ulaşmaya çalışıyordum, öldürmek için kendi inisiyatifimi kullandım. Bu yüzden 1986'dan bugüne 42 kadını öldürdüm." dedi.

BELİNE KADAR GÖMÜYORDU

Kadınlar genellikle Suradji’ye ruhsal rehberlik almak veya onun hayatlarını iyileştirecek büyüler yapacağını umarak geliyordu. Ritüel ve büyü bahanesiyle kadınları evlerinin yakınındaki bir şeker kamışı tarlasına götüren Suradji, kadınlardan bir çukur kazmasını isitiyor ve prosedürün bir parçası olarak onları bellerine kadar toprağa gömüyordu. Hareketsiz kaldıklarında ise önce tükürüklerini içip ardından ise onları gömüyordu. 1977 yılında 21 yaşındaki Sri Kemala Dewi’nin şeker kamışı tarlasında ölü bulunması üzerine Suradji, yakayı ele vererek tutuklandı.