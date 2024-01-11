Epstein skandalındaki Türk: Banu Küçükköylü! 1991 yılındaki güzellik yarışmasına katıldığı görüntüler ortaya çıktı... İlk kez konuştu

Epstein skandalında ortaya çıkan yeni detaylar tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Donald Trump, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prens Andrew, Maxwell başta olmak üzere dünyaca ünlü isimlerin adının geçtiği pedofili ve istismar davasının lideri Epstein'in yaptığı iğrenç olaylar ve yaşananlar herkesi hayrete düşürdü.

Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz, fuhuş gibi küresel organizasyon şebekesi kuran Epstein'in "Adrenochrome" olarak bilinen çocuk kanını zenginlerin ömrünü uzatmak için sattığı iddia edildi.

