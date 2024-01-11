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Epstein skandalındaki Türk: Banu Küçükköylü! 1991 yılındaki güzellik yarışmasına katıldığı görüntüler ortaya çıktı... İlk kez konuştu

11.01.2024 15:17 | Son Güncelleme:
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Jeffrey Epstein'in fuhuş ve pedofili skandalındaki Türkiye detayı gündem yarattı. Tüm dünyayı sarsan ve araların pek çok ünlü ismin karıştığı skandalda Türk vatandaşı Banu Küçükköylü'nün mağdur sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. 'Banu Küçükköylü kimdir?' sorusuna yanıt aranırken, Küçükköylü'nün 1991 yılında güzellik yarışmasına katıldığı iddia edilirken o anların görüntüleri yayımlandı. Türkiye'nin bir anda gündemine oturan Küçükköylü ise sessizliğini ilk kez bozdu.

Jeffrey Epstein skandalındaki 'Türkiye' detayıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Başta ABD olmak üzere tüm dünyada geniş yankı uyandıran fuhuş ve pedofili skandalında tutuklandıktan sonra cezaevinde şaibeli bir şekilde intihar eden Jeffrey Epstein’in mahkeme kayıtları yayımlandı. Aralarında pek çok ünlü ismin yer aldığı listede bir Türk kadının yer aldığı görüldü. Söz konusu kadının Banu Küçükköylü olduğu ortaya çıkarken bir anda 'Banu Küçükköylü kimdir?' sorusu gündeme geldi. Küçükköylü'nün 1991 yılında güzellik yarışmasına katılan isim olduğu iddia edilirken, o anlara ait görüntüler de ortaya çıtı. Küçükköylü ise çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozarak ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar...


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Epstein skandalında ortaya çıkan yeni detaylar tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Donald Trump, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prens Andrew, Maxwell başta olmak üzere dünyaca ünlü isimlerin adının geçtiği pedofili ve istismar davasının lideri Epstein'in yaptığı iğrenç olaylar ve yaşananlar herkesi hayrete düşürdü.

Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz, fuhuş gibi küresel organizasyon şebekesi kuran Epstein'in "Adrenochrome" olarak bilinen çocuk kanını zenginlerin ömrünü uzatmak için sattığı iddia edildi.

'DEPREM SONRASI KAYBOLAN ÇOCUKLAR' İDDİASI

'DEPREM SONRASI KAYBOLAN ÇOCUKLAR' İDDİASI

Bir Türk kadının da adı geçtiği skandalda 1999 depremi sonrası kaybolan çocukların söz konusu skandal şebekesi tarafından kaçırıldığı iddiaları da geniş yankı buldu.

KİM BU BANU KÜÇÜKKÖYLÜ?

KİM BU BANU KÜÇÜKKÖYLÜ?

Dava dosyasında mağdur olarak ifade verekn Türk'ün isminin ise Banu Küçükköylü olduğu ortaya çıkarken bir anda 'Banu Küçükköylü kim?' sorusu gündeme geldi.

1991 YILINDAKİ GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILMIŞ

1991 YILINDAKİ GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILMIŞ

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Banu Küçükköylü’nün 1990’lı yıllarda Türkiye’de güzellik yarışmasına katıldığını açıkladı ve görüntülerini paylaştı.

KÜÇÜKKÖYLÜ İLK KEZ KONUŞTU

KÜÇÜKKÖYLÜ İLK KEZ KONUŞTU

Söz konusu haberlerin ardından Küçükköylü sesizliğini bozdu. VOA Türkçe'den Mehmet Sümer'e konuşan Küçükköylü, 1991 yılındaki güzellik yarışmasına katıldığını ve bir dönem de Amerika'da yaşadığını belirtirken; Epstein'la ve söz konusu davayla yakından uzaktan ilgisi olmadığını ortada bir isim benzerliği olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Jeffrey Epstein Banu Küçükköylü jeffrey
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