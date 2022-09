Erden Timur canlı yayında bir bir açıkladı! "Uluslararası bir şirketle anlaştık ve..."

"İnşallah Mersin İdmanyurdu'nu yeniden Süper Lig'de görürüz. Babam Mersin İdmanyurdu'nda yöneticiydi. Hep futbolla iç içeydik. O zaman tabii şehir takımları çok iyiydi. Şimdi de yine iyi olan şehir takımlarımız var. Daha çok İstanbul'dan takım var şu an. Türk futbolu layık olduğu yere gelince daha fazla şehir takımı olur."

"Babam Galatasaraylı. Beni Galatasaraylı yapan babam liberaldir aslında, herkesi düşüncesinde serbest bırakır. Beni eniştem Galatasaraylı yaptı. O zaman eniştem değildi aslında. Mersin İdmanyurdu maçlarına götürürdü beni. Onun sayesinde Galatasaraylı oldum. 7-8 yıl önce ilk Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yaptığımda eniştemi aradım. Tüneli ilk o zaman gördüm. Benim açımdan çok duygulu bir zamandı. Teşekkür etmek için onu aradım. Her zaman ona minnettarım beni Galatasaraylı yaptığı için."

"İlk başkanımızla, Dursun Ağabey ile konuştuğumuzda insanları birleştireceksek her şey bir anlam ifade eder dedim. Sonunda şampiyon oluyoruz falan ama sonunda ne oluyor, birbirimize sarılıyoruz. Sonunda geldiğimiz nokta, en asıl nokta. Duygu hiçbir zaman planlanamaz, reflekstir. Duygunun sonunda ne yaşıyorsanız insanın amacı odur. Galatasaraylılık değerleri, her zaman toplumu önceller, gelişmesine katkı sağlar. Birçok branşı kuran kulüp. Ali Sami Yen Bey'in vizyonunu hepimiz biliyoruz. Toplumun da ihtiyacı şu an birleşmek, bir olmak. Malum bir kutuplaşma söz konusu. Dünyevi amaç, hiçbir zaman amaç olamaz. Bir insanın yola çıkma amacı sadece şampiyonluk ise değersiz olur. Şampiyonluk önemli ama önemli olan sevgi iklimini. Sevginin, samimiyetin ulaşmayacağı kalp yok. Farklı kültürlerde bile öyle."