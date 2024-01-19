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    4. Erkek arkadaşını aldatırken yakaladı! İntikamını böyle aldı... O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Erkek arkadaşını aldatırken yakaladı! İntikamını böyle aldı... O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Bedford-Stuyvesant bölgesinde erkek arkadaşının evinde kendisini aldattığını gören kadın öfkeden deliye döndü. Eve geldiğinde erkek arkadaşını başka bir kadınla yatakta bulan kadın sinirden gözü dönmüş bir şekilde koşarak balkona çıktı ve sevgilisinin kıyafetlerini aşağıya atmaya başladı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde kaydedilen bir görüntüde sevgilisinin kendisini aldattığını gören kadının sinit krizi geçirdiği anlar yer aldı. Kadın eve geldiğinde sevgilisini başka bir kadınla yatakta yakalayınca adeta çılgına döndü. Koşarak balkona giden kadın sevgilisinin eşyalarını 6. kattaki dairelerden aşağıya atmaya başladı.

    Kesfet

    Saldırıyı birkaç kat aşağıdan kaydeden bir komşu, "Vay canına, onlara bir gösteri yapıyor" diye bağırdı. TikTok'tan 1.5 milyondan fazla izlenen videoda sevgilisinin eşyalarını havaya fırlatan kadının sadece kolları görülebiliyor.

    Komşular, olayın aldattığı iddia edilen kişinin kıyafetiyle bitmediğini, bir vazo, bir puf, bir ayna ve küçük mutfak aletlerinin de uçtuğunu söyledi. Erkek arkadaşı olduğuna inanılan bir adam bazı eşyalarını kurtarmaya çalışırken polis yolun apartmanın altındaki kısmını kapattı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya aldatmak ihanet
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