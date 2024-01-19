Erkek arkadaşını aldatırken yakaladı! İntikamını böyle aldı... O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Komşular, olayın aldattığı iddia edilen kişinin kıyafetiyle bitmediğini, bir vazo, bir puf, bir ayna ve küçük mutfak aletlerinin de uçtuğunu söyledi. Erkek arkadaşı olduğuna inanılan bir adam bazı eşyalarını kurtarmaya çalışırken polis yolun apartmanın altındaki kısmını kapattı.