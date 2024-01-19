Erkek arkadaşını aldatırken yakaladı! İntikamını böyle aldı... O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde kaydedilen bir görüntüde sevgilisinin kendisini aldattığını gören kadının sinit krizi geçirdiği anlar yer aldı. Kadın eve geldiğinde sevgilisini başka bir kadınla yatakta yakalayınca adeta çılgına döndü. Koşarak balkona giden kadın sevgilisinin eşyalarını 6. kattaki dairelerden aşağıya atmaya başladı.
Saldırıyı birkaç kat aşağıdan kaydeden bir komşu, "Vay canına, onlara bir gösteri yapıyor" diye bağırdı. TikTok'tan 1.5 milyondan fazla izlenen videoda sevgilisinin eşyalarını havaya fırlatan kadının sadece kolları görülebiliyor.
Komşular, olayın aldattığı iddia edilen kişinin kıyafetiyle bitmediğini, bir vazo, bir puf, bir ayna ve küçük mutfak aletlerinin de uçtuğunu söyledi. Erkek arkadaşı olduğuna inanılan bir adam bazı eşyalarını kurtarmaya çalışırken polis yolun apartmanın altındaki kısmını kapattı.