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  4. "Eş değiştirme gemileri var" açıklamasıyla gündem olmuştu! Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf herkesi şaşırttı!'14 yıllık kocam başkasıyla da...'

"Eş değiştirme gemileri var" açıklamasıyla gündem olmuştu! Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf herkesi şaşırttı!'14 yıllık kocam başkasıyla da...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci geçtiğimiz aylarda 'Türkiye'de eş değiştirme gemileri var’ açıklamasıyla olay olmuştu. Bu iddiasıyla uzun süre konuşulan Ezmeci sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci'ye öyle bir itiraf geldi ki herkes şoke oldu.

İlişkiler üzerinden verdiği tavsiyeler ve açıklamalarıyla zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturan Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci geçtiğimiz aylarda 'Türkiye'de eş değiştirme gemileri var’ demiş ve bu iddiasıyla uzun süre konuşulmuştu.

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GELEN İTİRAF HERKESİ ŞAŞIRTTI

Sosyal medyada kendisine gelen cinsel hayat sorularına açık açık yanıt veren uzman psikolog Esra Ezmeci yine takipçilerinden gelen soruları tek tek cevapladı.
"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var" diyen Ezmeci'ye gelen bir itiraf herkesi şaşırttı.
Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye '14 yıllık kocam aynı zamanda başkasıyla da nişanlanmış öğrendim. Beni ve çocuklarımı terk etti' dedi.
Ezmeci bu itiraf karşısında 'Lütfen kitaplarımı uygulayın özellikle İz Bıraktığın Kadar Varsın ve Vazgeçilmez Olmanın Sırrı. Uygulayın geri döner ama geri kabul etmeyin' ifadelerini kullandı.

Esra Ezmeci'ye gelen sorulardan bazıları şöyle:

Esra Ezmeci'ye gelen sorulardan bazıları şöyle:
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