Eski Rus ajanından herkesi şaşırtan itiraf! “Her erkeği kendime aşık edebilirim”

Suç liderlerini etkilemek için kullanılan ‘bal tuzağı’ tekniği konusunda özel olarak eğitilmiş eski bir gizli KGB ajanı baştan çıkartma teknikleri sayesinde herkesi kendisine aşık edebileceğini söyledi. Hem babası hem de büyükbabası Sovyet ordusunda son derece gizli görevlerde yer alan Roza, ülkesine hizmet etmek için ajan olarak çalışıyordu. Roza görevinden ayrıldıktan sonra yaptığı itiraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

“HAYATINI FEDA EDEBİLİR”

Bilgi toplamak amacıyla çete liderlerine kendisine aşık edebilecek özel tekniklere sahip olduğunu dile getiren Roza, “Sovyetler Birliği'ndeki psikologlar, bir erkeğin zihninin psikolojisinin nasıl çalıştığına dair bir yığın bilgi topladılar, bu Soğuk Savaş sırasında başladı. Bu konuda internette veya kitaplarda görmediğim sona derece özel teknikler var. Bir erkeği kendinize aşık ettiğinizde bir kadın için hayatını feda edebilir” dedi.