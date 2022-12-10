Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski Rus ajanından herkesi şaşırtan itiraf! “Her erkeği kendime aşık edebilirim”

Eski Rus ajanından herkesi şaşırtan itiraf! “Her erkeği kendime aşık edebilirim”

10.12.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suç ve insan kaçakçılığı çetelerinin yıkılmasına yardım eden eski KGB ajanı Aliia Roza, kullandığı gizli psikolojik tekniklerin suçluları yakalama konusunda etkili olduğunu belirtti. Özellikle uyuşturucu baronlarının yakalanması konusunda gizli görevlerde yer aldığını dile getiren eski Rus ajanı, “Her erkeği kendime aşık edebilirim ve bu bir erkeğin hayatına mal oldu” diyerek adeta meydan okudu.

Suç liderlerini etkilemek için kullanılan ‘bal tuzağı’ tekniği konusunda özel olarak eğitilmiş eski bir gizli KGB ajanı baştan çıkartma teknikleri sayesinde herkesi kendisine aşık edebileceğini söyledi. Hem babası hem de büyükbabası Sovyet ordusunda son derece gizli görevlerde yer alan Roza, ülkesine hizmet etmek için ajan olarak çalışıyordu. Roza görevinden ayrıldıktan sonra yaptığı itiraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

“HAYATINI FEDA EDEBİLİR”

Bilgi toplamak amacıyla çete liderlerine kendisine aşık edebilecek özel tekniklere sahip olduğunu dile getiren Roza, “Sovyetler Birliği'ndeki psikologlar, bir erkeğin zihninin psikolojisinin nasıl çalıştığına dair bir yığın bilgi topladılar, bu Soğuk Savaş sırasında başladı. Bu konuda internette veya kitaplarda görmediğim sona derece özel teknikler var. Bir erkeği kendinize aşık ettiğinizde bir kadın için hayatını feda edebilir” dedi.
Son görevinde çete liderinin hükümet ajanı olduğunu öğrendiğinde dahi ona kaçması için yardım ettiğini ifade eden Roza, “8 ay boyunca ona bu özel teknikleri uyguladım. Benim casus olduğumu anlayınca kardeşleri beni öldürmek istedi. Onları durdurdu ve benim kaçmama yardım etti. Onu öldüreceklerini bile bile bana yardım etti” diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Rusya KGB ajan kgb ajanı

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisi ve annesini aynı yatakta bastı! O anları ifşa etti

Sevgilisi ve annesini aynı yatakta bastı! O anları ifşa etti

Dünyanın konuştuğu takas anı! “ABD bedelini ödeyecek”

Dünyanın konuştuğu takas anı! “ABD bedelini ödeyecek”

Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı

Çıplak elbisesi sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı

İşçiydi milyoner oldu! İsteklerini tek tek sıraladı

İşçiydi milyoner oldu! İsteklerini tek tek sıraladı

İlginizi Çekebilir

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.