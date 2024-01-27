Eski sevgilisi 'Şimdiye kadar gördüğüm en kötüsü' demişti! Özel tasarım vajina ameliyatı yaptırdı... Kabusu yaşıyor

Avustralya'da yaşayan 47 yaşındaki Vanessa Vaugh isimli bir kadın 20'li yaşlarındayken tasarım vajina ameliyatı geçirmesinin ardından hayatının kabusa döndüğünü söyleyerek duruma isyan etti. Henüz 20'li yaşlarındayken eski sevgilisinin vajinasına dair kötü yorumlar yapmasından sonra ameliyat olmaya karar verdiğini dile getiren Vaugh, "Anormal olduğumu düşündüm. Bu konuda daha bilinçli olduğunu söylediği için ona inandım. Eski sevgilim beni başkalarıyla aldattığı için sorunun bende olduğunu düşündüm ve plastik cerrah araştırmaya karar verdim" dedi.



