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    4. Eski sevgilisi 'Şimdiye kadar gördüğüm en kötüsü' demişti! Özel tasarım vajina ameliyatı yaptırdı... Kabusu yaşıyor

    Eski sevgilisi 'Şimdiye kadar gördüğüm en kötüsü' demişti! Özel tasarım vajina ameliyatı yaptırdı... Kabusu yaşıyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'da yaşayn 47 yaşındaki Vanessa Vaugh isimli bir kadın 20'li yaşlarındayken eski sevgililerinden birinin ona vajinası için "şimdiye kadar gördüğüm en kötüsü" yorumunu yapınca estetik operasyon yaptırmaya karar verdi. Sevgilisinin sözleri üzerine özel tasarım vajina ameliyatı olan Vaugh, cinsel hayatının tamamen bittiğini söyleyerek genç kadınları uyarmak istediğini dile getirdi.

    Avustralya'da yaşayan 47 yaşındaki Vanessa Vaugh isimli bir kadın 20'li yaşlarındayken tasarım vajina ameliyatı geçirmesinin ardından hayatının kabusa döndüğünü söyleyerek duruma isyan etti. Henüz 20'li yaşlarındayken eski sevgilisinin vajinasına dair kötü yorumlar yapmasından sonra ameliyat olmaya karar verdiğini dile getiren Vaugh, "Anormal olduğumu düşündüm. Bu konuda daha bilinçli olduğunu söylediği için ona inandım. Eski sevgilim beni başkalarıyla aldattığı için sorunun bende olduğunu düşündüm ve plastik cerrah araştırmaya karar verdim" dedi.

    Kesfet

    KABUSU YAŞADI

    2020 yılının Haziran ayında Vaugh, labioplasti adı verilen vajinal bir ameliyat için başvurdu ve bu ameliyat ona 3.500 dolara (yaklaşık 105 bin 967 TL) mal oldu. Doktorun ameliyat sırasında söylediğinden daha fazla deriyi çıkarttığını belirten Vaugh, ameliyatın sonrasında kendisi için kabus dolu günlerin başladığını ifade etti.

    Ameliyattan sonra yürüme konusunda zorluk yaşadığını belirten Vaugh, "Sürekli olarak bri yanma ve acı vardı. Zor yürüyebiliyordum. Yandığı için sabahtan akşama kadar buz uyguluyordum. İyileşmek için haftalarca uğraştım ama acı bir türlü geçmedi. Üç hafta sonra dikişler patlayacak gibi duruyordu" diye konuştu.

    Ameliyatın başarısız olduğunu fark ettikten sonra plastik cerraha dava açtı ve altı haneli bir tazminat aldı. Ameliyatın sonrasında çocuk sahibi olamayacağını öğrendiğini söyleyen Vaugh, "Bu ameliyattan çok pişmanım. Bende yanlış olan hiçbir şey yoktu. Şimdi evliyim ve cinsel birliktelik adeta bir işkence gibi" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Vajina ameliyat estetik
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