Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, makyajsız halini paylaşarak kalıpları yıktı! Hayranları onu çok özlemişti

Geçtiğimiz yıllarda yetişkin film sektöründen emekliye ayrıldığını açıklayan Rhoades yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 16.6 milyon takipçisi bulunan fenomen isim 2022 yılının başlarında oğlu Milo’yu kucağına aldı ve babasının kimliğini saklayarak merak uyandırdı. Ardından ise yetişkin filmlerinin yasa dışı hale getirilmesini talep eden Rhoades, sektörü yüzde 100 sahete olarak tanımladı. Sansasyonlar kraliçesi Rhoades’in son paylaşımı yine sosyal medyada gündem oldu.

HAYRANLARI ÖZLEMİŞTİ

Oğlu Milo’nun doğumundan sonra adeta inzivaya çekilen Rhoades, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tamamen makyajsız halini gösterdi. Eski yetişkin film yıldızının paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.