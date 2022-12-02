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  4. Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, makyajsız halini paylaşarak kalıpları yıktı! Hayranları onu çok özlemişti

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, makyajsız halini paylaşarak kalıpları yıktı! Hayranları onu çok özlemişti

02.12.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vajinal yapısının fiziksel olarak deforme olduğunu ve gerçek hayattaki cinsellik deneyimi kaybettiğini ifade ederek yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekli olan Rhoades, hayranlarıyla uzun aralıklarla da olsa sosyal medyada paylaşımlarıyla etkileşime giriyor. Son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden makyajsız doğal halini paylaşan Rhoades uzun zaman sonra hayranlarını heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz yıllarda yetişkin film sektöründen emekliye ayrıldığını açıklayan Rhoades yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 16.6 milyon takipçisi bulunan fenomen isim 2022 yılının başlarında oğlu Milo’yu kucağına aldı ve babasının kimliğini saklayarak merak uyandırdı. Ardından ise yetişkin filmlerinin yasa dışı hale getirilmesini talep eden Rhoades, sektörü yüzde 100 sahete olarak tanımladı. Sansasyonlar kraliçesi Rhoades’in son paylaşımı yine sosyal medyada gündem oldu.

HAYRANLARI ÖZLEMİŞTİ

lana rhoades

Oğlu Milo’nun doğumundan sonra adeta inzivaya çekilen Rhoades, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tamamen makyajsız halini gösterdi. Eski yetişkin film yıldızının paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

LANA RHOADES'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Lana Rhoades

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