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Esra Akman kardeşi 11. kattan düştü! Özlem Akman'ın düşme sonrası anı kameraya kaydedildi! Kan donduran anlar

18.01.2024 15:02 | Son Güncelleme:
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Bursa'da 20 katlı rezidansın 11'inci katından düşen şarkıcı Esra Akman kardeşi Özlem Akman'ın ölümü şüpheli olarak görülüyordu. Olay sonrası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yerdeki Özlem'in yakınındaki şarkıcı ablası Esra Akman'ın sinir krizi geçirip, "Canım kardeşim benim, canım" dediği yer aldı.

Bursa'da 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşüp, hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken; olaydan sonra yaşananlar, bir site sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. görüntüler ise kan dondurdu.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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ŞARKICI KARDEŞİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

"Canım kardeşim benim, canım. Uzak dur, görüşemedim onunla görüşemedim" diyerek sinir krizi geçiren ablası şarkıcı Esra Akman'ın ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışıldığı görüntülerde yer aldı.

KALP MASAJI YAPTILAR

KALP MASAJI YAPTILAR

Çevredekilerin, "Ambulans geldi, ambulans geldi. Koşun" demesi üzerine bahçe girişine doğru elinde fenerle koşan Esra Akman'ın sevgilisi Kaan Y.'nin de bir süre sonra tekrar Özlem Akman'ın başına geldiği ve yere çökerek ağladığı görüldü. Çevredekilerden biri yerde yatan Özlem Akman'a kalp masajı yaptığı, o anları görüntüleyen site sakininin "Küçük bir şey mi var orada, çocuk mu, küçük mü?" sözleri de görüntülere yansıdı.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan anne Gönül Akman, abla şarkıcı Esra Akman, Esra Akman'ın aynı sitede oturduğu sanayici sevgilisi Kaan Y. ile hayatını kaybeden Özlem Akman'ın nişanlısı Eren K. ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ

ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ

Nişanlısı Eren K. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile giden Özlem Akman'ın, olaydan 1 gün önce döndüğü, moralinin bozuk olduğu ve kendisini 1 gün boyunca odasına kapatıp, annesi ve ablasıyla konuşmadığı öğrenildi. Özlem Akman'ın, balkona çıkmadan kısa süre önce de telefonda nişanlısıyla tartıştığı belirtildi.

Ablası Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi.

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Bursa ele
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