Esra Akman kardeşi 11. kattan düştü! Özlem Akman'ın düşme sonrası anı kameraya kaydedildi! Kan donduran anlar

KALP MASAJI YAPTILAR

Çevredekilerin, "Ambulans geldi, ambulans geldi. Koşun" demesi üzerine bahçe girişine doğru elinde fenerle koşan Esra Akman'ın sevgilisi Kaan Y.'nin de bir süre sonra tekrar Özlem Akman'ın başına geldiği ve yere çökerek ağladığı görüldü. Çevredekilerden biri yerde yatan Özlem Akman'a kalp masajı yaptığı, o anları görüntüleyen site sakininin "Küçük bir şey mi var orada, çocuk mu, küçük mü?" sözleri de görüntülere yansıdı.