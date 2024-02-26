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Esra Erol'daki kadın sosyal medyada gündem oldu! "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor" deyince herkes üzüldü

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.02.2024 11:06
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ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'a katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan, yüzündeki kıllar nedeniyle eşinin kendisini beğenmediğini, eviyle ilgilenmediğini ve boşanmak istediğini söyledi. Yaşadıklarını anlatan kadının sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Esra Erol'un programında ilginç bir olay yaşandı. Programa gözyaşlarıyla katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan'ın hikayesi merakla izlendi.

Youtube

HİKAYESİ İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

2 çocuk annesi Sevil Albahan, "Kıllarım yüzünden kocam beni beğenmiyor" diyerek gözyaşları içinde Esra Erol'dan yardım istedi.

Kadın, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları var diye kendisini beğenmediğini, kocasından boşanmak için programa geldiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sevil Albahan, “Ezilmekten yoruldum. Çok ezildim. Şişman olabilirim, ben insanım. Hep kadınlığımla vuruldum. Bir kadına erkek denir mi?" dedi.

Canlı yayında özür dileyerek yüzündeki kıllarını gösterdi. 13 yıldır Ramazan’la evli olan Sevil Albahan, uzun yıllar bebeği olamadığı için eşi ve eşinin ailesi tarafından aşağılandığını da anlattı.

Çocuk için tedavi gördüğünü ve yanlış tedavi olduğu için bu hale geldiğini söyleyen Sevil Albahan, kocasının sürekli hakaret ettiğini, dalga geçtiğini, 'Erkeğim' diye seslendiğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol anne
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