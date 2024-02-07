Esra Ezmeci canlı yayınındaki itirafı duyanlar inanamadı! Kocasının isteği pes dedirtti

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına bu defa İpek ve Talip çiftinin anlattıkları damga vurdu. 3 yıllık evli olan genç çiftin arasında geçenler herkesi şaşırtı.

Kocasının sürekli eve tatlı ve yemeklerle geldiğini söyleyen İpek Hanım eşinin getirdiği yemeklerden ve tatlılardan yemediği zaman huzursuzluk yaşadıklarını anlattı.

İlk başlarda hoşuna giden bu durum sağlık sorunları yaşamasına neden olunca İpek Hanım soluğu doktorda aldı. Eşinin doktora gitmesinden rahatsızlık duyan Talip Bey'in eşinden isteği pes dedirtti.

İpek Hanım'ın canlı yayındaki itirafı ise herkesi şoke etti. İpek Hanım; 'Kocam obez olmazsan boşarım dedi' sözleriyle Esra Ezmeyici bile şaşırttı.

Esra Ezmeci, Talip Bey'e; 'Sen hazmı alıyorsun İpek yemek yiyince?' diye sordu.

Talip bey ise 'Ben kilonun ona yakıştığını düşünüyorum. Onu yemek yerken izlemek benim hoşuma gidiyor. Onun dolgun olmasını seviyorum' diyerek yanıt verdi.