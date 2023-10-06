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Estetiğe doymadı! Selin Ciğerci son haliyle dikkat çekti...

06.10.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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Son olarak taşıyıcı anne yöntemiyle evlat sahibi olan ve Miami'ye yerleşmeye karar veren Selin Ciğerci yine estetik ameliyatı oldu. Cinsiyet değişimi sonrası bambaşka birine dönüşen Ciğerci'nin göz çevresindeki bantlar dikkat çekti.

Selin Ciğerci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla sıks ık gündeme geliyor. Verdiği kiloların ardından yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Ciğerci yeni bir estetik operasyon daha geçirdi.

Son günlerde Miami'de aldığı lüks villa ile gündeme gelen ve ülkeyi terk edeceği konuşulan fenomen iddialara göre badem göz ameliyatı geçirdi. Gözlükle dolaşan ve göz çevresinde bantlar olan Ciğerci "Güzelin derdi çok olur" dedi.

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"ERKEK OLDUĞUN BELLİ OLUYOR"

Cinsiyet değişimi sonrası pek çok ameliyat olan Selin Ciğerci geçtiğimiz yıl çenesini eritmiş ve gözlerini yukarı çektirmişti.

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Estetiklerle bambaşka bir görünüm kazanan Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde "Yine de erkek olduğun çok belli" yorumuna da sessiz kalmamış ve "Aşkım beni beğenen böyle beğensin derdim kendim değil emeğim işim" yanıtını vermişti.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci sosyal medya anne

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